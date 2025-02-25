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Юрист предупредил о штрафе за неправильное мытье машин

Соблазну помыть машину вне специально отведенных мест лучше не поддаваться – это может обойтись дороже, чем в автомойке, рассказал агентству «Прайм» доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.

Процедура мытья автомобиля регулируется как федеральным, так и региональным законодательством.

«Не допускается нарушение земельного и природоохранного законодательства, вред окружающей среде. То есть, требуется неукоснительно соблюдать положения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил», — разъяснил он.

Федеральное законодательство устанавливает запрет на мытье транспорта в лесах и у водоемов. В субъектах РФ толкование шире – каждый прописывает свои ограничения и штрафы. В частности, в Москве и Подмосковье мойка авто вне специально отведенных мест обойдется в несколько тысяч рублей.