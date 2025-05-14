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В Пскове водитель пытался устроить конфликт из-за правил проезда на перекрестке с круговым движением

В Пскове водитель пытался устроить конфликт из-за правил проезда на перекрестке с круговым движением. Видеокамера Pskovline зафиксировала происшествие утром 27 мая на площади Героев-Десантников.

Водитель одного из авто въехал на «кольцо» с улицы Кузнецкой и повернул налево на улицу 128-й Стрелковой дивизии, где он оказался в опасной близости с автомобилем, который поворачивал с моста 50-летия Октября направо.

Съехавший с кольца водитель остановился и пытался устроить конфликт. Второй водитель из автомобиля не вышел.