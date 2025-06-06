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«Нивами» в Псковской области управляли нетрезвые водители

Автомобилисты в нетрезвом состоянии, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, попались полицейским на дорогах Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

В Печорском округе 15 июля на дороге вблизи деревни Новый Изборск инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2121. Выяснилось, что за рулем «Нивы» был житель города Печоры 1972 года рождения, находившийся «под градусом». Вв тот же день полицейские выявили еще одного нетрезвого водителя на «Ниве» в Гдовском районе.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.