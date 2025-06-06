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Акцию «0% алкоголя» провели новосокольнические полицейские

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» провели профилактическую акцию под названием «0% алкоголя», направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей и в целом на повышение культуры поведения на дорогах, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: Госавтоинспекция МО МВД России «Новосокольнический»

В темное время суток инспекторы беседовали с водителями и призывали их не садиться за руль в нетрезвом состоянии. При этом автомобилистов информировали об ответственности за данный вид правонарушений.

А чтобы призывы запомнились надолго, полицейские презентовали водителям тематические памятки.

В настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 45 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена ответственность по статье 264 УК РФ.