Акцию «0% алкоголя» провели новосокольнические полицейские

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» провели профилактическую акцию под названием «0% алкоголя», направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей и в целом на повышение культуры поведения на дорогах, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.
Фото здесь и далее: Госавтоинспекция МО МВД России «Новосокольнический»
В темное время суток инспекторы беседовали с водителями и призывали их не садиться за руль в нетрезвом состоянии. При этом автомобилистов информировали об ответственности за данный вид правонарушений.
А чтобы призывы запомнились надолго, полицейские презентовали водителям тематические памятки.
В настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 45 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена ответственность по статье 264 УК РФ.