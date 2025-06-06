←   ПЛН
В ГД предложили отменить штрафы за езду по выделенкам для мотоциклов

20.08.2025 18:39|ПсковКомментариев: 0

В Госдуме разработали законопроект, которым предлагается разрешить водителям мотоциклов, мопедов и транспорта, перевозящего инвалидов и детей с ограниченными возможностями, перемещаться по выделенным полосам для общественного транспорта. Документ отправлен в правительство для получения отзыва, сообщил в своем Telegram-канале 20 августа автор проекта, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроект предусматривает изменения в статью 12.17 КоАП ПФ, согласно которым водители вышеуказанных транспортных средств от административной ответственности за езду по выделенкам освобождаются.

Депутат аргументировал, что доступ мотоциклистов на выделенки может снизить аварийность, поскольку те «вынуждены постоянно лавировать в плотном потоке, и именно это нервирует других участников дорожного движения и провоцирует ДТП».

«Длительное нахождение в пробках далеко не самым лучшим образом сказывается на настроении и состоянии здоровья инвалидов. Поэтому допуск перевозящих их авто на выделенку — это объективная необходимость», — также отметил Нилов.

В Москве и Санкт-Петербурге сумма штрафа за езду по выделенной полосе составляет 4,5 тыс. рублей, в регионах — 2,25 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
