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Экономика

Количество зарплатных банков может сократиться в России

23.10.2018 08:01|ПсковКомментариев: 2

В России планируется ввести требования к банкам, в которых граждане смогут получать зарплату. 

Эти кредитные организации должны будут иметь рейтинг от российских агентств на уровне не ниже ВВ-. Такой законопроект разрабатывает комитет Госдумы по финрынку, рассказал «Известиям» его председатель Анатолий Аксаков. 

Конкретные требования к рейтингу банков должны будут установить Минфин и ЦБ, посоветовавшись с рейтинговыми агентствами. По данным рейтингового агенства «Эксперт РА», рейтинг ВВ- имеют 106 банков из 470 действующих по всей стране. 

Предполагается, что законопроект будет готов в осеннюю сессию. В ФАС отметили, что не поддерживают проект закона комитета ГД по финрынку, не объяснив причин.

Сейчас граждане вправе выбрать любой банк для начисления зарплаты. Для этого нужно сообщить работодателю реквизиты не позднее чем за пять рабочих дней до выплаты.

Теги: #банк #зарплата
Источник: Псковская Лента Новостей
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