Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку молочной продукции из-за роста банкротств и ухода в тень ряда хозяйств. Как выяснили «Известия», обращение на имя главы ведомства Антона Алиханова направила ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер».
Особенно остро эта проблема стоит на приграничных и отдаленных территориях, где нет стабильного мобильного интернета и возможностей для прокладки выделенного кабеля. Как отмечают фермеры, из-за этого возникают ситуации, когда ввод в оборот продукции невозможен, что приводит к порче скоропортящихся товаров и вынужденным простоям в работе.
Еще одна причина — кратный рост издержек и административной нагрузки.
Кроме того, они отмечают, что система маркировки фиксирует перемещение упаковки, но не гарантирует подлинность содержимого.
После выхода материала в ЦРПТ отметили:
«Данные системы «Честный знак» также не показывают снижения активности КФХ. При оценке на основе данных за сентябрь–декабрь (маркировка началась в сентябре), годовой объем ввода в оборот молочной продукции КФХ и СПК в 2024 году можно оценить примерно в 67 тысяч тонн. В 2025 году этот показатель составил 72,9 тысячи тонн — то есть рост составил 8,8% год к году. В штуках — 9,25% год к году. По этим показателям нельзя сказать о сокращении активности фермерских хозяйств. Данные говорят о ее сохранении и уверенном росте», — заявили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»).
Также там сказали, что маркировка не заменяет лабораторный контроль состава, но делает рынок прозрачнее, а оборот продукции — прослеживаемым.
Там считают, что продажи просроченной молочной продукции сократились в 199 раз.