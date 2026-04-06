Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку молочной продукции из-за роста банкротств и ухода в тень ряда хозяйств. Как выяснили «Известия», обращение на имя главы ведомства Антона Алиханова направила ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер».

«По итогам полутора лет действия обязательной маркировки в отношении крестьянских (фермерских — ред.) хозяйств [КФХ] все риски, о которых мы предупреждали, реализовались. Проблемы, не получившие системного решения, стали причиной массового закрытия малых предприятий-переработчиков молока», — говорится в документе.

Особенно остро эта проблема стоит на приграничных и отдаленных территориях, где нет стабильного мобильного интернета и возможностей для прокладки выделенного кабеля. Как отмечают фермеры, из-за этого возникают ситуации, когда ввод в оборот продукции невозможен, что приводит к порче скоропортящихся товаров и вынужденным простоям в работе.

Еще одна причина — кратный рост издержек и административной нагрузки.

«Внедрение системы потребовало от малых хозяйств увеличения штата (дополнительные операторы, кладовщики, IT-специалисты), закупок оборудования (принтеры, сканеры, специализированное ПО, весы), а также несения регулярных расходов на криптографическую защиту, членские взносы в международных системах идентификации и оплату труда персонала», — сообщают сельхозпроизводители Алиханову, отмечая, что совокупное удорожание производства составляет от 30% до 50%, а в отдельных случаях рентабельность снижается на 100%.

Кроме того, они отмечают, что система маркировки фиксирует перемещение упаковки, но не гарантирует подлинность содержимого.

После выхода материала в ЦРПТ отметили:

«Данные системы «Честный знак» также не показывают снижения активности КФХ. При оценке на основе данных за сентябрь–декабрь (маркировка началась в сентябре), годовой объем ввода в оборот молочной продукции КФХ и СПК в 2024 году можно оценить примерно в 67 тысяч тонн. В 2025 году этот показатель составил 72,9 тысячи тонн — то есть рост составил 8,8% год к году. В штуках — 9,25% год к году. По этим показателям нельзя сказать о сокращении активности фермерских хозяйств. Данные говорят о ее сохранении и уверенном росте», — заявили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»).

Также там сказали, что маркировка не заменяет лабораторный контроль состава, но делает рынок прозрачнее, а оборот продукции — прослеживаемым.

«В молочной продукции уже есть измеримый результат: за счет интеграции с ФГИС «ВетИС» Россельхознадзора уровень несоответствий между объемом сырья и объемом готовой продукции снизился с 30% в январе 2022 года до 0,002% в ноябре 2025-го. А разрешительный режим на кассах не дал продать сотни миллионов единиц небезопасной молочной продукции», — сообщили в пресс-службе оператора.

Там считают, что продажи просроченной молочной продукции сократились в 199 раз.