В порту Усть-Луга готовятся запустить вторую очередь терминала «Порт Фавор»

Гендиректор компании «Портовый Альянс», экс-губернатор Псковской области Михаил Кузнецов обсудил запуск второй очереди терминала «Порт Фавор» с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Как сообщили в Telegram-канале «Портового Альянса», главе регионе представили ход реализации масштабного инвестпроекта и сроки запуска терминала по перевалке сухих удобрений в Усть-Луге.

Первая отгрузка минудобрений на экспорт запланирована на июль.

Готовность объекта на данный момент высокая, отметили в компании «Портовый Альянс»: введены три причала, идет монтаж автоматизированной системы управления технологическим процессом техоборудования, готовятся склады.

Вместе с Октябрьской железной дорогой возможности ж/д части проекта увеличены с 7 до 10,5 млн тонн груза и заложены основы для выхода на проектную цель – 14 млн тонн груза в год.

Михаил Кузнецов поблагодарил областные власти за поддержку и сообщил, что с запуском второй очереди на терминале будет создано более 400 рабочих мест.

«В сегменте удобрений наблюдается значительный дефицит специализированной портовой мощности, что вынуждает экспортеров применять более дорогостоящие технологии перевалки. Ввод в эксплуатацию терминала «Порт Фавор» позволит удовлетворить растущий спрос производителей удобрений на безопасную и эффективную портовую инфраструктуру. Это позволит не только увеличить экспортный потенциал региона, но и укрепить продовольственную безопасность страны», - заметил Михаил Кузнецов.

Терминал по перевалке аммиака, который был открыт в декабре 2024 года, перевалил за 2025 год 560 тысяч тонн груза (+12% от плана). А по итогам года компания перечислила в бюджет Ленобласти 400+ млн рублей налогов.



Общий объем инвестиций в проект – 80 млрд рублей.

«Запуск второй очереди «Порт Фавор» – это значимый шаг в развитии логистического потенциала Ленинградской области и всей страны. Мы видим, как Усть-Луга становится ключевым центром для экспорта и импорта различных грузов, и особенно приятно, что наш регион укрепляет свои позиции как кластер по работе с удобрениями», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Терминал «Порт Фавор» (входит в группу компаний «Портовый Альянс»), строящийся по проекту ООО «Морстройтехнология», предназначен для перевалки всех видов удобрений. Терминал будет способен одновременно обрабатывать три балкера дедвейтом от 5 до 114 тысяч тонн и отгружать более 200 тысяч тонн с трех причалов. Грузооборот после ввода в эксплуатацию составит 7‒8 млн тонн в год на первом этапе, в перспективе — 14 млн тонн.

Первая очередь терминала — технологическая линия для наливных грузов — была запущена 13 декабря 2024 года. Отгрузка первой экспортной партии сухих минеральных удобрений запланирована на июль 2026 года. Выход терминала «Порт Фавор» на полную мощность запланирован в течение 2026 года.