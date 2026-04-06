Псковская область поднялась на 68 место в рейтинге регионов по уровню зарплат в провинции

Псковская область заняла 68 место в рейтинге регионов по уровню заработной платы в провинции, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах Псковской области, по данным исследования, составила 55 800 рублей, в прошлом году этот показатель был равен 47,7 тысячи рублей. Таким образом, прирост зарплаты по сравнению с прошлым годом — 17%. 

Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2025 году составило 2,39, а отношение к зарплате в крупных городах региона — 88,7%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 1-е место - Ненецкий автономный округ;
  • 11-е место - Ленинградская область;
  • 13-е место - Мурманская область;
  • 27-е место - Республика Карелия;
  • 40-е место - Архангельская область;
  • 45-е место - Новгородская область;
  • 56-е место - Калининградская область;
  • 71-е место - Вологодская область. 

Напомним, по итогам 2024 года Псковская область в аналогичном рейтинге заняла 72 место. 

В 2025 году российский рынок труда существовал в условиях устойчивого структурного дисбаланса, вызванного дефицитом кадров в ряде ключевых отраслей экономики. Средняя номинальная заработная плата превысила психологически значимую отметку в 100 тысяч рублей, а темп ее годового прироста достиг 13,5%.

Ключевым показателем рейтинга стало отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Таким образом, этот индикатор позволяет оценить не просто номинальные доходы, а реальную покупательную способность жителей провинции.

Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысяч работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц.

Средние зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2025 год с учётом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2025 года. Регионы ранжировались по отношению средней зарплаты в малых и средних городах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус городов федерального значения.

