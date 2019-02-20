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Экономика

Александр Козловский предложил создать Экспертный совет из членов РСПП по строительству химзавода под Псковом

04.03.2019 17:08|ПсковКомментариев: 3

«К инвесторам, безусловно, должны выдвигаться требования, но они должны быть обоснованными», - так прокомментировал ситуацию вокруг проекта строительства на территории ОЭЗ «Моглино» псковского завода «Титан-Полимер» руководитель НО «РСПППО», депутат Госдумы РФ Александр Козловский. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на пленарном заседании съезда РСПП региона он предложил создать Совет экспертов из числа членов Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области.

«Сейчас, к сожалению, на территории Псковской области вокруг открытия этого предприятия поднимается шум. Мы все выступаем за то, чтобы не нарушалось экологическое законодательство. Это важно и для жителей Пскова, и для жителей города Великие Луки, и всего региона. Но мы должны думать и о том, что каждый человек влияет на природу, просто живя в ней. Это не значит, что мы должны безответственно подходить к этому вопросу, но мне кажется, что псевдоэкологи раздувают эту информацию и выдают непроверенные факты», - высказался он.

Александр Козловский подчеркнул, что к инвесторам, безусловно, должны выдвигаться требования, но они должны быть обоснованными. Иначе это ставит под вопрос само существование такого проекта.

«Мы либо должны согласиться, что мы, условно говоря, возвращаемся к лаптям, к тому, что экономика нашего региона не должна развиваться, и социальные обязательства не будут выполняться. Либо мы должны научиться зарабатывать самостоятельно. Большая поддержка идет из федерального центра, промышленный рост есть (и он очевиден), но этого не достаточно», - добавил он.

Александр Козловский также предложил выделить экспертов, которые бы разобрались в ситуации, которая сегодня, на его взгляд, «развивается неправильно». «Каждый из здесь сидящих может оказать экспертную помощь», - обратился он к заместителю губернатора Нинель Салагаевой.

Теги: #Моглино #РСПП #ОЭЗ #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» Александр Козловский предложил создать Экспертный совет из членов РСПП по строительству химзавода под Псковом В Пскове состоялся митинг против строительства завода «Титан-Полимер» Псковские профсоюзы обсудили информацию о строительстве завода «Титан-Полимер» Эксперт о заводе «Титан-Полимер»: Экологическое воздействие от таких предприятий - минимально В Общественной палате Псковской области создана рабочая группа по контролю за строительством «Титан-Полимера» Псковские коммунисты инициируют референдум по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» Председатель Совета директоров ГК «Титан» выступил с видеобращением к псковичам Николая Рассадина радует, что у «Титан-Полимера» есть желание вступить в диалог с жителями Иван Цецерский направит Михаилу Ведерникову запрос по поводу открытия завода «Титан-Полимер» в «Моглино» Игорь Девятко положительно оценивает появление «Титан-Полимера» в «Моглино» Михаил Сутягинский: «Титан-Полимер» - это градообразующее предприятие Строгие экологические требования будут предъявляться к заводу «Титан-Полимер» еще на этапе строительства - Виктор Мусатов На заводе «Титан-Полимер» намерены уменьшить негативное влияние на экологию в 1,5-2 раза в процессе работы ГК «Титан» готова выделить 2 млрд рублей подрядчикам при строительстве химзавода под Псковом ГК «Титан» проведет общественные слушания в Пскове по строительству химзавода в ОЭЗ «Моглино» В ГК «Титан-Полимер» ответили на самые важные вопросы о химкомбинате под Псковом Псковское отделение КПРФ намерено провести референдум по вопросу строительства химкомбината под Псковом Игорь Савицкий о «Моглино», «Титан-Полимере», «Зубчатке» и опасениях за Псков и свою семью Михаил Ведерников заключил с ГК «Титан» соглашение об экологическом партнерстве Свыше 76% читателей ПЛН выступили категорически против строительства химкомбината под Псковом Лев Шлосберг: Отдать ОЭЗ «Моглино» под жилую застройку - самое большое благо, которое можно сделать Председатель Общественной палаты: Связанные с моглинским заводом проблемы мы еще не рассматривали ОЭЗ «Моглино»: точка экономического роста региона или финансовая дыра? «Акценты» Донецкого: Судьба Курил, химкомбинат под Моглино и «Крещендо» - ёк «Дневной дозор»: ОЭЗ «Моглино»: точка экономического роста региона или финансовая дыра? Игорь Савицкий призвал гендиректора ОЭЗ «Моглино» письменно ответить на его критику Игорь Савицкий: ОЭЗ «Моглино» - это не драйвер развития экономики, а финансовая дыра ОЭЗ «Моглино» и ГК «Титан» переходят к реализации соглашений между Псковской и Омской областями ОЭЗ «Моглино» выделят средства из областного бюджета на приобретение земельного участка для подпроекта «Титан-Полимера» Завод «Титан-Полимер» может открыться в Пскове в начале 2019 года На ярмарке вакансий у стенда «Титан-Полимера» образовалась очередь «Титан» получил свидетельство резидента ОЭЗ «Моглино» Псковский завод «Титан-Полимер» открыл прием персонала Упаковочное оборудование для «Титан-Полимера» поставит итальянская компания Застроить территорию ОЭЗ «Моглино» коттеджами предлагает Игорь Савицкий Торжественной церемонией вручения резидентам ОЭЗ «Моглино» ключей от заводов завершился первый день выездной сессии ПМЭФ Минпроторг одобрил проект ГК «Титан» по созданию производства в ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич: Именно технологии в «Моглино» позволят сохранить экологию На территории ОЭЗ «Моглино» планируют производить ПЭТФ гранулы и БОПЭТ пленку
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