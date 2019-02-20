Экономика

Александр Козловский предложил создать Экспертный совет из членов РСПП по строительству химзавода под Псковом

«К инвесторам, безусловно, должны выдвигаться требования, но они должны быть обоснованными», - так прокомментировал ситуацию вокруг проекта строительства на территории ОЭЗ «Моглино» псковского завода «Титан-Полимер» руководитель НО «РСПППО», депутат Госдумы РФ Александр Козловский. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на пленарном заседании съезда РСПП региона он предложил создать Совет экспертов из числа членов Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области.

«Сейчас, к сожалению, на территории Псковской области вокруг открытия этого предприятия поднимается шум. Мы все выступаем за то, чтобы не нарушалось экологическое законодательство. Это важно и для жителей Пскова, и для жителей города Великие Луки, и всего региона. Но мы должны думать и о том, что каждый человек влияет на природу, просто живя в ней. Это не значит, что мы должны безответственно подходить к этому вопросу, но мне кажется, что псевдоэкологи раздувают эту информацию и выдают непроверенные факты», - высказался он.

Александр Козловский подчеркнул, что к инвесторам, безусловно, должны выдвигаться требования, но они должны быть обоснованными. Иначе это ставит под вопрос само существование такого проекта.

«Мы либо должны согласиться, что мы, условно говоря, возвращаемся к лаптям, к тому, что экономика нашего региона не должна развиваться, и социальные обязательства не будут выполняться. Либо мы должны научиться зарабатывать самостоятельно. Большая поддержка идет из федерального центра, промышленный рост есть (и он очевиден), но этого не достаточно», - добавил он.

Александр Козловский также предложил выделить экспертов, которые бы разобрались в ситуации, которая сегодня, на его взгляд, «развивается неправильно». «Каждый из здесь сидящих может оказать экспертную помощь», - обратился он к заместителю губернатора Нинель Салагаевой.