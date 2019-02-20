Экономика

Александр Котов: Строительство «Титан-Полимера» должно проходить под контролем федеральных надзорных органов

Председатель Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов призвал не паниковать раньше времени по поводу строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино». Такое заявление Александр Котов сделал в эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Это очень неправильная позиция, что никаких заводов нам не надо. Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг «Титан-Полимера». И у них при таком инвестиционном климате может отпасть желание приходить в наш регион. А без них не будет никаких рабочих мест, - отметил Александр Котов. - Сейчас, на начальном этапе строительства, жители получили недостаточно информации о реализации проекта по строительству завода. Это большая ошибка, которая сейчас исправляется, не надо раньше времени паниковать».

Спикер регионального парламента уверен, что выводы нужно делать, исходя из заключений компетентных органов, курирующих процесс. «Скоро мы конкретно узнаем, в каких объемах будет производиться эта продукция, что это за продукция, какое там будет оборудование и какие выбросы, как это все повлияет на экологическую безопасность. Областное Собрание будет от начала до конца контролировать этот проект, впереди проектные слушания, мы узнаем оценку от специалистов и потом уже будем делать выводы. Строительство должно пройти экологическую экспертизу, причем на федеральном уровне», - пояснил Александр Котов.

Он заверил, что проект будут рассматривать различные контролирующие органы: Роспотребнадзор, Росприроднадзор, природоохранная прокуратура и многие другие инстанции. «И после этого лишь будет приемка в эксплуатацию, которую тоже еще надо пройти. Все должно быть согласно законодательству. Его нарушение в данном случае может привести к уголовной ответственности. Я поверю лишь оценке специалистов. Все остальное - это бытовые разговоры. Еще раз, никаких разрешений не будет вынесено, пока все не по закону, так что строительство может прерваться на любом этапе. А так, в Пскове же много опасных производств. Например, «Псковский хладокомбинат», где аммиак, или «Псковский кабельный завод». Главное - чтобы все соответствовало требованиям», - заключил председатель областного Собрания.