Экономика

Общественные слушания по заводу «Титан-Полимер» перенесены на позднюю осень

Общественные слушания по проекту строительства псковского завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино» не состоятся в марте, как было заявлено ранее, а запланированы на позднюю осень. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 14 марта, на пресс-конференции сообщил председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

«Общественный слушания состоятся, скорее всего, глубокой осенью. После прохождения всех экспертиз», - пояснил он.

«Если вы не доверяете экологической экспертизе, если вам не нужно развитие региона, то, наверное, собирайте референдум», - так Михаил Сутягинский прокомментировал вопрос о необходимости проведения референдума в Пскове по поводу строительства химкомбината в Пскове.

Он отметил, что у него есть опыт работы с гражданами и избирателями, поэтому он готов к широкому обсуждению проекта по строительству химкомбината в Пскове. «Я прошел уже достаточно большую школу. У нас нет ни одного незаконченного проекта. Не всем все нравится, что группа компаний делает, но мы надеемся, что нас поддержат. Уверен, что госэкспертиза выбьет из-под ног почву у тех, кто пытается заработать на наших проектах политические очки», - поделился Михаил Сутягинский.