Экономика

Юрий Сорокин высказал свое отношение к ОЭЗ «Моглино» и открытию завода «Титан-Полимер»

С самого начала работы по созданию особой экономической зоны «Моглино» Юрий Сорокин был последовательным критиком данного проекта. Об этом вице-спикер областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» заявил сегодня, 27 марта, в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

По его мнению, властям необходимо больше внимания уделять местному бизнесу, а не тем, кто приходит из-за пределов региона. «Надо думать о тех, кто здесь живет, приумножает богатство нашего региона и никуда не уедет», - подчеркнул Юрий Сорокин.

Как отметил вице-спикер областного Собрания, его позиция на данный счет осталась неизменной.

Отвечая на вопросы ведущего программы «Дом Советов» и радиослушателей, гость эфира также высказал свое мнение на актуальную и резонансную тему — строительства на территории ОЭЗ «Моглино» завода «Титан-Полимер». Юрий Сорокин не исключил, что этот проект может «закончиться сам собой» по причине того, что там «некому будет работать».

«Я думаю, что у них получится, потому что они не найдут людей. Готов поспорить, что этот прожект закончится, "рассосется" сам собой... Они столкнутся с тем, что некому будет работать», - высказал свое мнение Юрий Сорокин.