Политика

Юрий Сорокин выступил за более тесное взаимодействие органов власти и гражданского общества

Представители органов государственной власти должны больше прислушиваться к позиции гражданского общества, и в их отношениях необходим баланс. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Сорокин. Отвечая на вопрос ведущего программы «Дом Советов», парламентарий отметил, что считает задачей депутатов областного Собрания - представлять интересы жителей области, ставить вопросы перед исполнительной властью и контролировать ее деятельность.

При этом зампредседателя областного Собрания высказался за значительное сокращение количества депутатов. По его мнению, если количество региональных парламентариев будет вдвое меньшим, то статус каждого станет значительно выше. При этом в обществе есть множество институтов, готовых сигнализировать власти о проблемах.

Обращаясь к 25-летней истории областного Собрания, Юрий Сорокин отметил, что в начале работы псковского парламента, когда количество депутатов было меньше, в него приходили известные яркие люди, которые пользовались авторитетом и уважением псковичей. В настоящее время, по словам депутата, большее значение в принятии решений в областном Собрании имеют партии.