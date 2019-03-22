Юрий Сорокин выступил за более тесное взаимодействие органов власти и гражданского общества

Представители органов государственной власти должны больше прислушиваться к позиции гражданского общества, и в их отношениях необходим баланс. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Сорокин. Отвечая на вопрос ведущего программы «Дом Советов», парламентарий отметил, что считает задачей депутатов областного Собрания - представлять интересы жителей области, ставить вопросы перед исполнительной властью и контролировать ее деятельность.
Обращаясь к 25-летней истории областного Собрания, Юрий Сорокин отметил, что в начале работы псковского парламента, когда количество депутатов было меньше, в него приходили известные яркие люди, которые пользовались авторитетом и уважением псковичей. В настоящее время, по словам депутата, большее значение в принятии решений в областном Собрании имеют партии.