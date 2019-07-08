Экономика

Строительство первой очереди псковского завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» может начаться уже в августе-сентябре

Руководство псковского завода «Титан-Полимер» рассчитывает начать строительство первой очереди производства на территории ОЭЗ «Моглино» уже в августе-сентябре.

«На сегодняшний день завод находится в плановой стадии получения разрешительных документов, прохождения проектной документации. Все идет пока по плану. Думаю, что документы на подписание договора по аренде земли будут подписаны на этой неделе, а дальше уже начнется следующая фаза - необходимые проектные работы, которые должны быть утверждены и проведены в жизнь», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко, рассказывая, на какой стадии находится проект по строительству завода по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул.

Гость студии напомнил, что весь проект разбит на две части. «Первая - производство пленок. Это наиболее быстрая фаза проекта. В стройку мы войдем после получения утверждения проектной документации и всех согласований с местными органами власти. Думаю, это будет август – сентябрь», - прогнозирует Герман Петрушко. Это фаза, по его словам, продлится до 2021 года. Вторую фазу проекта, которая касается производства ПЭТ-гранул, руководство завода «Титан-Полимер» рассчитывает начать в 2020 году, а завершить в 2022-м.

В настоящее время инвестор плотно работает с поставщиками оборудования и с органами власти. «Также мы работаем в части стандартизации, в части приведения внутренней номенклатуры. Плотно работаем с лицензиарами, с банками, с центральными органами власти, вносим корректировки в штатное расписание. Работы хватает», - пояснил директор псковского завода.

В Псковскую область, по его словам, уже приехала часть специалистов - технологи, заместители директора псковского завода «Титан-Полимер» по проекту БОПЭТ-пленки, заместитель генерального директора по строительству. «Вносим коррективы, которые направлены на прием людей на первую фазу производства. Когда стройка начнется, там уже будет не до выбора. И очень рассчитываем на местные кадры», - заключил Герман Петрушко.