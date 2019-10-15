Экономика

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров дал рекомендации псковской обувной фабрике Nordman

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров дал рекомендации в отношении продукции, которую из термопластических материалов производит псковская обувная фабрика Nordman. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, своим мнением Денис Мантуров поделился 18 октября, когда во время первого официального визита в Псковскую область ознакомился с выставочной экспозицией, посвященной промышленным предприятиям региона.

Представил предприятие его директор, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Для того, чтобы продукция из термопластических материалов не имела специфического запаха, Денис Мантуров посоветовал использовать при производстве специальные ароматизаторы с отдушками.

Юрий Сорокин отметил, что для некоторых видов обуви такие средства уже используются. Также он попросил министра, чтобы последний рассмотрел выравнивание условий для отечественных и зарубежных производителей обуви.

«К отечественным производителям требования излишне высокие. Например, китайская детская обувь, считай, полностью состоит из синтетики, а нашим нужно, чтобы было 80% шерсти», - пояснил он.

Министр принял к сведению слова Юрия Сорокина и пригласил специалиста, который рассказал директору псковской обувной фабрики о специальных национальных программах, с которые помогут сделать производство более эффективным.

В заключение Юрий Сорокин подчеркнул, что встреча с Денисом Мантуровым была полезной для фабрики Nordman.

«Министр открыт для общения, знает нашу продукцию, разбирается в теме, и я рад, что удалось предметно поговорить», - добавил директор предприятия.