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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поддержал сотрудничество «Титан-полимера» и ПсковГУ

Министр промышленности и торговли РФ Дннис Мантуров поддержал сотрудничество «Псковского завода "Титан-Полимер"» и Псковского государственного университета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свою позицию министр озвучил 18 октября, когда во время первого официального визита в Псковскую область ознакомился с выставочной экспозицией, посвященной промышленным предприятиям региона.

Информационный стенд, где обозначены особенности производства, представил председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

«Необходимо, чтобы студента учились, не отрываясь от производства», - отметил Денис Мантуров. Также министр добавил, что для эффективного взаимодействия предприятия и студентов необходимо создать специальный инжиниринговый центр.

Представители группы компаний сообщили Денису Мантурову, что для строительства завода выбрали Псков, когда внимательно изучили логистику страны.

Кроме того, представители ГК «Титан» сообщили, что получили положительное заключение экспертизы, и в ближайшее время, когда получат разрешение, начнется строительство первой очереди завода для производства ПЭТ-пленки. Планируется, что первая продукция появится уже в 2020 году.