Экономика

Денис Мантуров порекомендовал псковскому «Полипласту» использовать отечественное оборудование

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров порекомендовал на псковском ООО «Полипласт», где 60% оборудования иностранного производства, использовать отечественное оборудование. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такой совет Денис Мантуров дал 18 октября, когда во время первого официального визита в Псковскую область ознакомился с выставочной экспозицией, посвященной промышленным предприятиям региона.

Представил предприятие его гендиректор Андрей Константинов, который сообщил, что для улучшения качества производства представители «Полипласта» изучают необходимые технологии и оборудование, используемые за рубежом, и берут на вооружение. Также Андрей Константинов добавил, что заводу сложно развиваться из-за нюансов федерального законодательства.

«Если хотите преференций - используйте российское оборудование. Я заинтересован в том, чтобы наши производители использовали российское оборудование. Мы же, в свою очередь, обеспечим взаимодействие, направленное на улучшение качества производства, продукции», - отметил Денис Мантуров.

Напомним, ООО «Полипласт» производит гальваническое оборудование.