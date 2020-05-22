Экономика

Эксперты бьют тревогу: 40% несетевого ритейла – на грани закрытия

В конце апреля общероссийская организация малого и среднего бизнеса «Опора России» провела опрос малого бизнеса. Результаты очень тревожные: у 64% несетевых операторов, торгующих продуктами питания, оборот упал более чем на 50%, почти 40% находятся на грани закрытия. Из общего количества опрошенных половина пострадала из-за ограничений, им пришлось прекратить работу по разным причинам. Одни закрылись из-за того, что их товары не попали в список товаров первой необходимости, другие не могут работать из-за того, что закрылся торговый центр, где они снимали помещение.

Несмотря на долгожданные меры по поддержке малого бизнеса и самозанятых, разорение многих предпринимателей уже не остановить. Возможно, принятые меры лишь затормозят скорость сокращения несетевых ритейлеров, которые обеспечивают занятость миллионов россиян, сообщает в материале Forbes.ru президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

Сами участники рынка заявляют: почти все обозначенные меры поддержки малого бизнеса не работают. Пока чуть ли не единственный удачный пример помощи МСП - это решение списать налоги и страховые взносы за второй квартал. Но и с этой инициативой не всё так просто.

Мнением о ситуации в нашем регионе поделился Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.

«Сегодня среди предпринимателей нет тех, кого бы не коснулась ситуация с коронавирусом - все потеряли деньги. И неважно включен ты в перечень особо пострадавших отраслей или нет, ограничительные меры катком прошлись по всем», – заявил он.

Госполитика по спасению малого бизнеса не учитывает массу нюансов. Например, сфера торговли пострадавшей, если и признана, то по касательной. Падение спроса, которое она испытывает, равно всей выручке предпринимателя, если говорить о продовольственном секторе. При этом растут затраты на обеспечение эпидемического режима. Выходит, что даже, если магазин не закроют, то он все равно уйдет в минус: оборот критически сокращается у всех. А подушка безопасности у МСП в принципе скорее отсутствует, чем наоборот.

Когда такой предприниматель обращается за господдержкой, начинается самое неприятное. Аркадий Мурылев отмечает: даже если отрасль включена в перечень получателей поддержки, организация должна иметь соответствующий ОКВЭД и получать основной доход в соответствие с ним. То есть претендовать на оказание помощи может лишь небольшая доля бизнеса.

«У нас многие предприниматели используют общие ОКВЭД, например 47.8, а поддержку могут получить лишь частные, типа 47.82. Ситуация доходит до абсурда в случае арендаторов в торговых центрах, которые со своим кодом не могут ни получить господдержки, ни продолжать работу, потому что эти ТЦ закрыты. Необходимо подходить не по классификатору, а по сокращению выручки», – объясняет Аркадий Мурылев.

В сложившейся ситуации у предпринимателей не так уж много выходов для сохранения бизнеса, особенно в сельских районах. Взять кредит непросто и очень рисково. Гораздо проще уйти в теневой сектор, который и до пандемии в некоторых отраслях уже был активно развит. Например, рынок нелегальных сигарет в Псковской области еще до введения ограничительных мер успел «прославить» наш регион. По данным журнала «Эксперт», Псковщина вошла в ТОП-15 субъектов федерации с наибольшей долей нелегальной табачной продукции, которая в нашем регионе составляет 15,7%. Всего же по стране из-за табачного подполья бюджет теряет более 100 миллиардов рублей неуплаченных налогов и НДС, причем это данные лишь 2019 года. А эта сумма совсем не помешала бы тем, кто честно платил налоги, а теперь в трудное время не может получить от государства ни рубля.

Серьезный ценовой разрыв и до самоизоляции не позволял добросовестным предпринимателям конкурировать с серым сектором, а что будет сейчас – даже сложно представить. Пока легальные предприниматели получают штрафы за отсутствие масок, подполье чувствует себя в понятных условиях.

«Мое мнение, что объем господдержки пока все же недостаточен. Отменили часть налогов – за квартал, выделили средства на зарплаты, но у бизнеса есть еще и другие расходы – коммунальные услуги, арендные платежи (не каждый собственник идет на встречу и снижает их), кредитные обязательства. И не всем банки предоставляют рассрочки и реструктуризацию займов. Если у тебя своя собственность, ты еще сможешь остаться более-менее на плаву, если аренда – все уже совсем не так просто», – отмечает Аркадий Мурылев.

Понимание, что конкретно надо делать пришло не сразу, но сейчас очерчено довольно четко. Многие вопросы можно отнести скорее к сфере политики, чем экономики. Возможно, необходимы неординарные решения, но иначе никак. Прямая помощь пострадавшим предприятиям. Жесткая борьба с нелегалами. И скорейшее снятие самоизоляции, потому что малый бизнес не может существовать без потребителей.

«Даже государство открыто заявляет, что летний период не будет таким, как раньше. Поэтому и отношение к бизнесу в плане господдержки могло бы быть и лучше, в том числе и к тем, кто уже сейчас отнесен к пострадавшим отраслям», – подчеркивает Мурылев.