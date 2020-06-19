Наталья Юшко рассказала, что считает своей основной задачей на посту руководителя ОЭЗ «Моглино»

И. о. генерального директора АО «ОЭЗ ППТ Моглино» Наталья Юшко рассказала, что она считает основной задачей своей работы. Об этом она сообщила в официальном обращении, опубликованном на сайте особой экономической зоны.
Наталья Юшко также отметила, что конкурентоспособность в масштабе региона напрямую зависит от накопленных навыков и компетенций. «И здесь, я уверена, у нас есть свое уникальное преимущество. За время работы в Псковской области у меня была возможность убедиться в высоком потенциале связки «ОЭЗ Моглино» и регионального вуза. Такое взаимодействие позволяет гибко настраивать систему образования для формирования высококвалифицированных кадров», - добавила она.
Руководитель «ОЭЗ ППТ Моглино» подчеркнула, что реализуемые в особой экономической зоне проекты - это технологичные, перспективные производства с высокой добавленной стоимостью.
«В настоящий момент наши резиденты - это синтез кристаллов, полимеров, технологии сублимации и экструзии. «ОЭЗ Моглино» создала хороший фон для развития науки и технологий, что может впоследствии создать региональную специализацию Псковской области», - заверила Наталья Юшко.