Экономика

Наталья Юшко рассказала, что считает своей основной задачей на посту руководителя ОЭЗ «Моглино»

И. о. генерального директора АО «ОЭЗ ППТ Моглино» Наталья Юшко рассказала, что она считает основной задачей своей работы. Об этом она сообщила в официальном обращении, опубликованном на сайте особой экономической зоны.

«Моя основная задача - сделать так, чтобы обо всех преимуществах нашего региона и непосредственно ОЭЗ «Моглино» знали во всем мире, чтобы крупнейшие компании рассматривали нас как перспективную площадку для локализации высокотехнологичных производств. Конечно, это амбициозная цель. Но я знаю нашу команду, вижу темпы развития Псковской области, и полностью уверена, что и нас, и наших партнеров впереди ждут большие победы над всеми геополитическими вызовами», - заявила она.

Наталья Юшко также отметила, что конкурентоспособность в масштабе региона напрямую зависит от накопленных навыков и компетенций. «И здесь, я уверена, у нас есть свое уникальное преимущество. За время работы в Псковской области у меня была возможность убедиться в высоком потенциале связки «ОЭЗ Моглино» и регионального вуза. Такое взаимодействие позволяет гибко настраивать систему образования для формирования высококвалифицированных кадров», - добавила она.

Руководитель «ОЭЗ ППТ Моглино» подчеркнула, что реализуемые в особой экономической зоне проекты - это технологичные, перспективные производства с высокой добавленной стоимостью.

«В настоящий момент наши резиденты - это синтез кристаллов, полимеров, технологии сублимации и экструзии. «ОЭЗ Моглино» создала хороший фон для развития науки и технологий, что может впоследствии создать региональную специализацию Псковской области», - заверила Наталья Юшко.