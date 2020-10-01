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Реплика Донецкого: Что построить на Четырех углах?

Рынок на Четырех углах пойдет под снос. До 1 ноября все владельцы ларьков и ангаров в стиле «привет из девяностых», включая торговый дом «Тимохин» и забегаловку «Два капитана», должны быть демонтированы. Большинство псковичей, за исключением разве что торговцев, наверняка рады: еще одним «шанхаем» в Пскове станет меньше. Владельцы и арендаторы «объектов несанкционированной торговли» получили уведомления о предстоящей ликвидации, а городские власти задумались о том, что же теперь построить на Четырех углах?

Объявлено, что уже в октябре пройдет градсовет, на котором обсудят дальнейшую судьбу освободившейся территории. Что там будет? Жилой дом? Бизнес-центр? Точка общепита? А, может быть, сквер?

Вообще, конечно, удивительно, как долго это место на самом ближнем Завеличье сохраняло свой неприглядный и крайне отталкивающий вид. Мы-то, здешние, ладно, привыкли, у нас почти везде так, а вот что думали про Псков проезжающие по Рижскому проспекту туристы? Четыре угла - это, по сути, исторический центр города. И как он выглядит? Типичным куском захолустья и знаком бесхозяйственности, помойкой за уродливым забором, скопищем построек из «говна и палок», извиняюсь за выражение.

Причем, как оказывается, весь этот «шанхай-на-Великой» давно существует незаконно. Его нужно было снести как минимум лет восемь назад, хотя вся эта земельная история крайне мутная. Кто кому что продал и от кого увел - без ноль пять не разберешься. Я даже не стану перечислять список юрлиц. Опять же, ладно, чиновники, им мутить ситуацию, видимо, было как-то выгодно, а вот интересно, где все эти годы были наши «правдуны» из Общества охраны памятников истории и культуры? Им-то как, глаз не резало? Или пока пустырь или развалины, все чики-пуки? Гвалт начнется только с началом строительства? Все это, увы, мы проходили не раз.

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А ведь все на углу Рижского и Горького могло преобразиться еще шесть лет назад, когда «Псковпищепром» намеревался построить на Четырех углах ресторан быстрого питания «Макдоналдс». Псковичи наверняка помнят ту шумную эпопею, когда судебные тяжбы с городскими властями довели владельцев земельного участка до прямых демонстраций, а именно до тридцатиметрового баннера с надписью большими буквами «Здесь мог быть Макдональдс» в мае 2013-го. Более того, «Макдоналдс» мог появится на Четырех углах еще в 2003-м году, на десять лет раньше.

Однако и в тринадцатом, и в третьем годах тогдашние чиновники мэрии сделали все, чтобы «Макдоналдсом» на Четырех углах и не пахло, а воняло все той же известной субстанцией и запустением. Последний «вскрик баклана», помнится, случился осенью 18-го, когда глава-балабол Цецерский обещал реконструировать территорию рынка на Четырех углах к Ганзейскому фестивалю. И вот внезапная новость - снести все до 1 ноября. Признаться честно, даже не верится в такой неожиданный поворот.

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Что теперь? Вопрос о будущем использовании территории рынка на Четырех углах в Пскове будет вынесен на Градостроительный совет уже в октябре, заявил зам главы администрации города Павел Волков, цитирую:

«Будущее этой территории будет определено градсоветом. Сейчас идут обсуждения, и есть несколько идей относительно того, что там можно построить. Возможны варианты, в том числе, торговых объектов. Приоритетный вариант — какой-то бизнес-центр. <…> Но пока желающих нет. Застройщики смотрят на эту территорию со скепсисом, потому что выше трех этажей в одной части этого квартала и выше пяти этажей в другой здесь построить невозможно, город не согласует».

И хорошо, что не согласует, добавим мы от себя, и просто отлично, что с «шанхаем», забором и пустотой на Четырех углах вскоре все-таки будет покончено. Хотя надо понимать, что не вся территория принадлежит муниципалитету, а остается изрядный кусок все за тем же частным собственником. А значит, речь может идти не только об очередном бизнес-центре или магазине. И вот тут (я ничего никому не советую, решать не нам, а просто высказываю мысль), чем черт не шутит, может вернуться к идее все того же «Макдоналдса»? Еще один ресторан вкусной и вредной «американской» еды Пскову явно не помешает. Тем более, в непосредственной близости от туристических потоков.

Александр Донецкий