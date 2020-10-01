Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как выбрать домашнего питомца
Шпаргалка для дам: все о раке груди
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Чистая вода - помощь иммунитету
стабильный источник дохода
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
От ручного управления к системе
Господдержка в Псковской области
Корытовский парк письмо губернатору
Драйвер для агрария
Груда железа, отработавшая свой ресурс
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Гонки по вертикали
Александр Донецкий Публикаций: 416
01.10.2020 18:291 Реплика Донецкого: Что построить на Четырех углах? 16.09.2020 15:003 Реплика Донецкого: Общественный туалет из мавзолея Ленина? 08.09.2020 22:0019 Реплика Донецкого: Жалко Ефремова 17.08.2020 20:540 Русский Хэнк: Буковски - 100 лет 03.08.2020 18:262 Реплика Донецкого: Прыгни в реку за 500 тысяч рублей Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 30.09.2020 10:1624 Рынок на Четырех углах в Пскове пойдет под снос 30.09.2020 14:4824 Ограничения из-за угрозы коронавируса в Псковской области продлили до 1 ноября 28.09.2020 13:280 В Сети появилось видео поездки из Пскова в Новгород за 22 минуты 28.09.2020 13:5454 Михаил Ведерников встретился с Александром Лукашенко 29.09.2020 11:172 34 человека за сутки заразились коронавирусом в Псковской области
Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Что построить на Четырех углах?

01.10.2020 18:29|ПсковКомментариев: 1

Рынок на Четырех углах пойдет под снос. До 1 ноября все владельцы ларьков и ангаров в стиле «привет из девяностых», включая торговый дом «Тимохин» и забегаловку «Два капитана», должны быть демонтированы. Большинство псковичей, за исключением разве что торговцев, наверняка рады: еще одним «шанхаем» в Пскове станет меньше. Владельцы и арендаторы «объектов несанкционированной торговли» получили уведомления о предстоящей ликвидации, а городские власти задумались о том, что же теперь построить на Четырех углах?

Объявлено, что уже в октябре пройдет градсовет, на котором обсудят дальнейшую судьбу освободившейся территории. Что там будет? Жилой дом? Бизнес-центр? Точка общепита? А, может быть, сквер?

Вообще, конечно, удивительно, как долго это место на самом ближнем Завеличье сохраняло свой неприглядный и крайне отталкивающий вид. Мы-то, здешние, ладно, привыкли, у нас почти везде так, а вот что думали про Псков проезжающие по Рижскому проспекту туристы? Четыре угла - это, по сути, исторический центр города. И как он выглядит? Типичным куском захолустья и знаком бесхозяйственности, помойкой за уродливым забором, скопищем построек из «говна и палок», извиняюсь за выражение.

Причем, как оказывается, весь этот «шанхай-на-Великой» давно существует незаконно. Его нужно было снести как минимум лет восемь назад, хотя вся эта земельная история крайне мутная. Кто кому что продал и от кого увел - без ноль пять не разберешься. Я даже не стану перечислять список юрлиц. Опять же, ладно, чиновники, им мутить ситуацию, видимо, было как-то выгодно, а вот интересно, где все эти годы были наши «правдуны» из Общества охраны памятников истории и культуры? Им-то как, глаз не резало? Или пока пустырь или развалины, все чики-пуки? Гвалт начнется только с началом строительства? Все это, увы, мы проходили не раз.

А ведь все на углу Рижского и Горького могло преобразиться еще шесть лет назад, когда «Псковпищепром» намеревался построить на Четырех углах ресторан быстрого питания «Макдоналдс». Псковичи наверняка помнят ту шумную эпопею, когда судебные тяжбы с городскими властями довели владельцев земельного участка до прямых демонстраций, а именно до тридцатиметрового баннера с надписью большими буквами «Здесь мог быть Макдональдс» в мае 2013-го. Более того, «Макдоналдс» мог появится на Четырех углах еще в 2003-м году, на десять лет раньше.

 

Однако и в тринадцатом, и в третьем годах тогдашние чиновники мэрии сделали все, чтобы «Макдоналдсом» на Четырех углах и не пахло, а воняло все той же известной субстанцией и запустением. Последний «вскрик баклана», помнится, случился осенью 18-го, когда глава-балабол Цецерский обещал реконструировать территорию рынка на Четырех углах к Ганзейскому фестивалю. И вот внезапная новость - снести все до 1 ноября. Признаться честно, даже не верится в такой неожиданный поворот.

Что теперь? Вопрос о будущем использовании территории рынка на Четырех углах в Пскове будет вынесен на Градостроительный совет уже в октябре, заявил зам главы администрации города Павел Волков, цитирую:

«Будущее этой территории будет определено градсоветом. Сейчас идут обсуждения, и есть несколько идей относительно того, что там можно построить. Возможны варианты, в том числе, торговых объектов. Приоритетный вариант — какой-то бизнес-центр. <…> Но пока желающих нет. Застройщики смотрят на эту территорию со скепсисом, потому что выше трех этажей в одной части этого квартала и выше пяти этажей в другой здесь построить невозможно, город не согласует».

И хорошо, что не согласует, добавим мы от себя, и просто отлично, что с «шанхаем», забором и пустотой на Четырех углах вскоре все-таки будет покончено. Хотя надо понимать, что не вся территория принадлежит муниципалитету, а остается изрядный кусок все за тем же частным собственником. А значит, речь может идти не только об очередном бизнес-центре или магазине. И вот тут (я ничего никому не советую, решать не нам, а просто высказываю мысль), чем черт не шутит, может вернуться к идее все того же «Макдоналдса»? Еще один ресторан вкусной и вредной «американской» еды Пскову явно не помешает. Тем более, в непосредственной близости от туристических потоков.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что нужно сделать со зданием экс-кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова?
В опросе приняло участие 411 человек
01.10.2020, 19:510 Интерактив: Когда отремонтируют двор на Коммунальной, 64-66? 01.10.2020, 19:400 В Великих Луках оборудовали детскую площадку, как в Москве 01.10.2020, 19:241 Три площади и два проспекта отремонтируют в Пскове в 2021 году 01.10.2020, 19:052 Памятник герою войны Арнольду Мери в Псковской области повредили учащиеся
01.10.2020, 18:592 Осенние обострения 01.10.2020, 18:460 Экскурсию и концерт организовали для пожилых псковичей 1 октября 01.10.2020, 18:340 В Пскове стартовал прием заявок на конкурс «Чернильница» 01.10.2020, 18:291 Реплика Донецкого: Что построить на Четырех углах?
01.10.2020, 18:130 Новый медцентр в Пскове готовится к приему пациентов 01.10.2020, 18:120 Великолукской школе присвоят имя пограничника по инициативе родителей учащихся 01.10.2020, 18:032 Александр Козловский помог великолучанке с ремонтом крыши дома 01.10.2020, 17:570 Определены победители конкурса «Лучшее поселение Псковской области» 2020 года
01.10.2020, 17:451 В центре Пскова 3 октября будет перекрыто движение транспорта 01.10.2020, 17:364 Владимир Папорт назвал улицы, где полностью запретят парковку на проезжей части 01.10.2020, 17:240 Финальное шоу конкурса «Миссис Псков - 2020» состоится 15 ноября 01.10.2020, 17:190 Порховской школе искусств выделят средства на обновление материально-технической базы
01.10.2020, 17:190 Норвежскую икру не пропустили через Псковскую область в Казахастан 01.10.2020, 17:140 «Я не скучаю, я работаю»: Заболевший коронавирусом Сергей Михеев рассказал о пребывании в COVID-центре 01.10.2020, 17:111 Ведерников-style. Часть 2 01.10.2020, 16:540 Жителей Тямши призывают жаловаться на новое расписание автобусов
01.10.2020, 16:512 Псковичам предлагают рассказать в соцсетях, что такое достойная старость 01.10.2020, 16:4311 Сегодня все все жители Пскова должны получить тепло 01.10.2020, 16:410 Псковский облсовпроф поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека 01.10.2020, 16:380 Андрей Турчак: «Единая Россия» поддержит проект федерального бюджета на 2021-2023 годы
01.10.2020, 16:220 «Пред Родиной вечно в долгу…» 01.10.2020, 16:212 В Пскове изменят режим работы светофора на перекрестке улиц Труда - Школьная 01.10.2020, 16:180 ВТБ отменил первый взнос по ипотеке для клиентов с маткапиталом 01.10.2020, 16:052 За одну ночь с псковской улицы исчезли 14 крышек люков
01.10.2020, 15:550 Главу Бежаницкого райна госпитализировали с коронавирусом 01.10.2020, 15:510 Пик заболеваемости коронавирусом в Псковской области пришелся на июнь 01.10.2020, 15:490 Доизбран состав Общественной палаты Псковской области 01.10.2020, 15:413 Высокопоставленного наркополицейского уволили в Великих Луках
01.10.2020, 15:400 Юрий Шматов может получить звание «Почетный гражданин Псковской области» 01.10.2020, 15:272 Назван следующий перекресток в Пскове, где введут круговое движение 01.10.2020, 15:150 Интерактив: Спасибо за спасение девочки от рук преступника 01.10.2020, 15:130 Елена Полонская выразила признательность старшему поколению за бескорыстное служение Родине
01.10.2020, 14:521 При реконструкции Ольгинского моста в Пскове рассмотрят возможность устройства велодорожек 01.10.2020, 14:480 Пскович стал чемпионом России по итогам горной велогонки 01.10.2020, 14:420 ВТБ снижает ставку по кредитам наличными до 6,4% 01.10.2020, 14:420 Новые дорожные развязки в Пскове отвечают требованиям безопасности – Владимир Папорт
01.10.2020, 14:360 День пожилого человека проходит в псковском аквапарке 01.10.2020, 14:311 В Псковской области снижается количество ДТП и растет число погибших 01.10.2020, 14:230 Образами Петра I обменялись администрация Псковской области и петербургский политех 01.10.2020, 14:100 Псковская ГРЭС перешла на зимний режим работы
01.10.2020, 14:000 Предложение бизнес-сообщества об отмене авансовых платежей поддержали депутаты из регионов 01.10.2020, 13:400 Второй этап акции «Призывник» стартовал в Псковской области 01.10.2020, 13:300 Осенний отдых в псковских санаториях оказался самым доступным на Северо-Западе 01.10.2020, 13:220 Псковичей информируют об изменении номера «горячей линии» ПФР
01.10.2020, 13:210 Проезд отремонтируют вдоль улицы Алтаева в Пскове до 15 октября 01.10.2020, 13:120 «Свежий ПоМол» и итоги выборов обсудили члены псковского Молодежного парламента 01.10.2020, 13:091 Датировку 90 чешуек из псковского клада установили археологи 01.10.2020, 13:070 Более 4200 детей отдохнули в летних лагерях Псковской области
01.10.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 01.10.2020, 13:030 Модельную библиотеку торжественно открыли в Порхове 01.10.2020, 12:523 Псковичка сообщила об извращенце в автобусе №11 01.10.2020, 12:413 На улице Рокоссовского, 2А в Пскове ликвидировали пешеходный переход
01.10.2020, 12:300 Псковичей предупредили, что не пустят в детсад ребенка с температурой 01.10.2020, 12:201 «Сообразим на троих»: Почему вымирает политический класс? 01.10.2020, 12:170 О старте нового сезона проекта «100 самых влиятельных псковичей» 01.10.2020, 12:110 Псковичка оставила без денег и шуб женщин из разных регионов России
01.10.2020, 12:065 Володин заявил о спасении Навального Путиным 01.10.2020, 11:342 В Палкинском районе собаки держат в страхе местное население 01.10.2020, 11:2916 После сноса рынка на Четырех углах в Пскове может появиться бизнес-центр 01.10.2020, 11:220 Полицейские проводят проверку по факту вандализма на кладбище в Порховском районе
01.10.2020, 11:140 «Беседка»: Проблемы и успехи псковского дошкольного образования 01.10.2020, 11:111 «Единая Россия» определилась с кандидатом на пост главы Великолукского района 01.10.2020, 11:030 Александр Братчиков: Нам есть чему учиться у старшего поколения 01.10.2020, 10:590 Великолучанин погиб за рулем угнанного автомобиля
01.10.2020, 10:571 Псковичам предлагают проголосовать за резолюцию акции «За достойный труд!» 01.10.2020, 10:520 Власти Великих Лук пожелали пожилым людям бодрости духа и благополучия 01.10.2020, 10:512 Приложение «Мой дом» стало доступно псковичам в пилотном режиме 01.10.2020, 10:371 Массовое осквернение могил произошло в Порховском районе
01.10.2020, 10:341 Александр Котов поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека 01.10.2020, 10:270 Росгвардейцы задержали укравшего продукты питания великолучанина 01.10.2020, 10:230 Правительство продлило программу туристического кешбэка 01.10.2020, 10:210 Актер из «ДМБ» скончался после Пушкинского фестиваля в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.