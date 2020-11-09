Экономика

Областной бюджет на 2021 год поступил в Собрание депутатов в электронном виде

Проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» внесен в Собрание депутатов – впервые главный финансовый документ поступил на рассмотрение в законодательный орган только в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Еще одним отступлением от традиционной процедуры стало смещение сроков внесения законопроекта – действие пункта 2 статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации приостановлено до 1 января 2021 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в федеральное законодательство были внесены ещё полгода назад.

Как и в прошлые годы, бюджет региона дефицитный. Согласно законопроекту доходы областного бюджета в 2021 году прогнозируются в размере 36 млрд 470 млн 810 тысяч рублей, расходы – 39 млрд 79 млн 262 рублей. Как показывает многолетняя практика, заявленные бюджетные параметры являются предварительными – на этапе рассмотрения законопроекта в первых двух чтениях могут быть внесены корректировки, связанные с уточнением параметров федерального бюджета.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В этом году бюджет формируется в непростых условиях, прежде всего связанных с распространением коронавирусной инфекции. Скорее всего, в этом году мы не дополучим доходы в областной бюджет. С такой же проблемой столкнутся и наши муниципальные образования, - прокомментировал поступление главного финансового документа в парламент спикер областного Собрания депутатов Александр Котов. - Естественно, есть помощь федерального бюджета регионам, чтобы справится с возникшей непростой ситуацией, но мы уже сейчас видим, что основные параметры нового бюджета достаточно оптимистичные, если учитывать, что в течение года продолжится работа с федеральным правительством, профильными министерствами и ведомствами. Как обычно, это делает лично губернатор Михаил Ведерников и органы исполнительной власти области. Эта работа всегда ведётся эффективно, мы видим по примеру этого года, что доходы бюджета увеличиваются, причём, в этом году они выросли на рекордную сумму. Если эту работу и дальше планово продолжать, есть все основания полагать, что по национальным проектам и основным государственным программам мы получим дополнительные средства, и бюджет следующего года по факту будет не ниже, чем в текущем году».

Дефицит областного бюджета в 2021 году оценивается в 2 млрд 608 млн 452 тысяч рублей.

В законопроекте также указана цифра верхнего предела государственного внутреннего долга области на 1 января 2022 года – 21 млрд 415 млн 374 тысяч рублей, в том числе по государственным гарантиям – 0 рублей.

Проект нового областного бюджета сформирован на основе 21 государственной программы. Их количество в сравнении с текущим годом увеличилось – добавились программы «Реализация государственной национальной политики на территории области» и «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области». В общем объёме расходов региона доля финансирования этих двух программ составляет пол процента.

Экономическая структура бюджетных расходов осталась неизменной – она имеет социальную направленность. На сферу образования направляется 18,2% программных областных расходов, на здравоохранение – 14,2%, на социальную поддержку граждан – 14,1%.

Процедура бюджетного процесса регламентирована региональным законодательством. Законопроект со всеми необходимыми материалами резолюцией председателя Собрания Александра Котова будет направлен в парламентские комитеты, а также в Счетную палату и правовое управление Собрания, которые в течение 10 дней должны подготовить заключения по проекту областного бюджета.

Законодательством предусмотрена процедура публичных слушаний – так называемое «нулевое чтение». Участники публичных слушаний выскажут мнение по проекту бюджета и внесут предложения и замечания.

Кроме того, перед рассмотрением проекта бюджета в первом чтении пройдут традиционные консультации фракций областного Собрания депутатов с губернатором.

Затем основные параметры бюджета обсудят на заседаниях парламентских комитетов, после чего документ будет рассмотрен в первом чтении на сессии областного Собрания. На следующем этапе к работе над законопроектом приступит согласительная комиссия. Предметом ее детального обсуждения станут бюджетные расходы по показателям, рассматриваемым во втором чтении. Далее проект бюджета вновь будет вынесен на обсуждение комитетов, а затем на сессию регионального парламента, где состоятся второе и третье чтения законопроекта.

Напомним, согласно региональному законодательству составление проекта областного бюджета - исключительная прерогатива администрации области. Областное Собрание депутатов рассматривает и утверждает главный финансовый документ региона.