Экономика

Фракция «Яблоко» не будет поддерживать проект бюджета региона в первом чтении

Фракция «Яблоко» Псковского областного Собрания депутатов не поддержит проект бюджета Псковской области на 2021 год в первом чтении. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил лидер фракции Лев Шлосберг на 51-й сессии регионального парламента в ходе обсуждения главного финансового документа области.

«Внесенный в областное Собрание проект бюджета на 2021 год показывает полную зависимость от федерального бюджета. Акцизы на нефтепродукты делают иллюзорными доходы и приводят к сокращению поступлений из федеральной казны. Кроме того, мы считаем, что в проекте бюджета часть доходов искусственно завышена, чтобы минимизировать дефицит бюджета», - высказался он.

Лев Шлосберг отметил, что, по его мнению, усилия беднейших регионов, а не только Псковской области, по изменению федеральной бюджетной политики пока остаются безрезультатными. Существующий порядок он назвал депрессивным.

Парламентарий также обратил внимание, что объем безвозмездных поступлений в проекте регионального бюджета на данный момент ровно в два раза меньше, чем в предыдущем году, поскольку средства еще не распределены на уровне проекта федерального бюджета.

«С учетом того, что потребуется внесение проекта бюджета в первом чтении повторно, мы воздержимся от поддержки и подождем окончательной редакции», - заключил Лев Шлосберг.