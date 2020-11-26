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Экономика

Александр Котов: Проект закона о бюджете на 2021 год достаточно основательно проработан

26.11.2020 15:18|ПсковКомментариев: 0

Законопроект о бюджете Псковской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов достаточно основательно проработан. Об этом сообщил председатель областного Собрания Александр Котов в ходе пресс-подхода после принятия документа в первом чтении на 51-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Проработаны все доходные источники, которые мы в соответствии с прогнозом можем получить в следующем году, - отметил он. - Мы обсудили проект закона в Псковском областном Собрании депутатов с участием губернатора, с участием всех фракций политических партий, представленных в Собрании. Была возможность задать уточняющие вопросы. Напомню, в первом чтении мы принимаем основные параметры - доходы, расходы и, соответственно, дефицит бюджета. Сегодня мы видим, что у нас практически есть подтвержденная возможность  за счет средств федерального бюджета по разным направлениям дополнительно получить еще более 6 млрд рублей. И таким образом, параметры бюджета будут примерно соответствовать параметрам бюджета предыдущего года».

Александр Котов обратил внимание на то, что в полном объеме будут сохранены все социальные обязательства. «И мы их выполним, - продолжил он. - В прошлом году мы договорились о том, что будем индексировать меры социальной поддержки, которые предусмотрены областным законодательством. Индексация мер социальной поддержки предусмотрена».

Спикер регионального парламента пояснил, что в этом году сохраняется объем денежных средств, которые направляются на приобретение жилья для врачей.

«Псковская область по-прежнему будет участвовать во всех государственных программах, будет участвовать в реализации национальных проектов, - сказал Александр Котов. - Это позволяет нам решать проблемы за счет средств не только регионального бюджета, но и преимущественно за счет бюджета федерального. Напомню, что соотношение софинансирования по абсолютному большинству государственных программ в рамках национальных проектов со стороны региона составляет всего 1%. Я считаю, что это позволяет нам решать многие проблемы и двигаться по пути развития».

Председатель областного Собрания подчеркнул, что депутаты тоже должны со своей стороны оказывать помощь и поддержку органам исполнительной власти области. «Наша задача - точно так же думать о том, каким образом привлечь как можно больше дополнительных средств в качестве доходов в областной бюджет, - сказал он. - Естественно, с увеличением объемов доходов мы сможем решить больше проблем, стоящих перед регионом».

Кроме того, Александр Котов прокомментировал бюджетное послание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова: «Губернатор четко расставил акценты, четко рассказал о приоритетах, над которыми будет работать администрация области. С благодарностью обратился к депутатам областного Собрания за поддержку».

Спикер регионального парламента указал на то, что глава региона проводит большую работу. «В течение этого года в процессе исполнения бюджета доходная часть консолидированного бюджета увеличилась более чем на 10 млрд рублей. По итогам ожидаем, что доходы составят 50 млрд. Это для нас рекордная цифра. Собственно, это результат работы губернатора, прежде всего, органов исполнительной власти под его руководством», - заметил Александр Котов.

«И, мне кажется, что нам, депутатам, в этой ситуации нужно всячески оказывать помощь и поддержку, - продолжил он. - Только таким образом, сообща, мы добьемся результатов. Мы из бюджетного послания четко понимаем, какие приоритеты в работе ставит перед собой губернатор, администрация области. Мы понимаем, что эти приоритеты отвечают на самые насущные запросы».

Теги: #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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