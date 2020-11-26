Экономика

Финансирование ТОС в Псковской области намерены увеличить вдвое

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская в ходе 51-й сессии регионального парламента попросила увеличить в бюджете региона на следующий год финансирование по линии территориального общественного самоуправления (ТОС). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свои предложения она озвучила сегодня, 26 ноября, во время обсуждения главного финансового документа региона.

Валентина Понизовская выразила властям признательность за госпрограмму по поддержке муниципалитетов Псковской области, и напомнила, что такая программа принята впервые.

«Одно из направлений работы по развитию ОМСУ – это развитие ТОС. ТОСы – это наши надежные партнеры и помощники. В этом году создано уже 60 ТОСов, всего их 120. На конкурс проектов от ТОС было выдвинуто около 140 проектов, из низ были одобрены 75. К сожалению, финансовые возможности не позволили реализовать все проекты, среди которых было много интересных», - поделилась она и попросила увеличить финансирование.

Еще одно направление, по ее словам, которое требует дополнительного финансирования – это повышение квалификации муниципальных служащих.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ответ отметил, что в регионе на развитие ТОС изначально предусматривалось всего 3,5 млн рублей, в этом году финансирование увеличили до 10 млн рублей. «Надеемся, увеличить в следующем году эту сумму вдвое», - добавил он и призвал финансовый комитет региона учесть это направление ко второму чтению по бюджету.