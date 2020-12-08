Экономика

Борис Полозов уверен, что в следующем году решатся бюджетные вопросы «с бородой»

В этом году согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области на 2021 год сможет решить несколько вопросов «с бородой», то есть тех, что поднимались уже несколько лет, но так и не были закрыты. Таким мнением с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился вице-спикер Псковской областного Собрания депутатов, сопредседатель согласительной комиссии по проекту бюджета Борис Полозов.

«Есть перспектива решения вопросов "с бородой". Так, с мертвой точки сдвинулся вопрос по строительству новой школы в Гдовском районе. Надеюсь, что и по программе газификации администрации региона будет что сказать», - добавил он.

Борис Полозов отметил, что в целом работа согласительной комиссии в этом году проходит традиционно. В течение нескольких дней ее участники - депутаты Псковского областного Собрания и чиновники - будут находить совместные решения для наиболее острых вопросов.

«Все они досконально рассматриваются, чтобы в том или ином виде найти отражение в бюджете, в программах, по которым он верстается, а также в постановлениях Псковского областного Собрания депутатов, которые принимаются вместе с бюджетом. Неделя нам предстоит очень напряженная. Вопросов поступило очень много в согласительную комиссию, но мы должны справиться», - заключил Борис Полозов.