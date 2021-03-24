Экономика

ПСБ предлагает новые банковские услуги для предпринимателей

Сегодня в фокусе внимания – сервис сопровождения предпринимателей. ПСБ помогает подготовить документы для налоговой, зарегистрироваться дистанционно, сэкономить на госпошлине и открыть счет. Также рассказываем о возможностях бизнес-карты и о том, как не тратиться на обслуживание зарплатного проекта и предложить своим сотрудникам карты с кэшбеком на все покупки.

Документы в налоговую

С 1 января 2019 года предприниматели, дистанционно подающие документы на регистрацию в налоговую, освобождены от уплаты госпошлины. А это 4000 рублей для ООО и 800 рублей для индивидуальных предпринимателей. Учитывая это нововведение, ПСБ довел услугу по подготовке документов для регистрации бизнеса до полного цикла. Теперь благодаря ПСБ можно стать предпринимателем без финансовых затрат и посещения налоговой.

Дополнительный импульс этот сервис ПСБ получил благодаря бухгалтерским и консалтинговым фирмам Пскова, которые пользуются им.

«Если мы говорим об открытии счета, то сейчас банк начинает работать с юрлицом даже не с момента его регистрации, а когда человек только собирается узаконить предпринимательский статус. Мы идем с ним от регистрации бизнеса до открытия счета, - рассказала начальник отдела массового сегмента операционного офиса «Псковский» ПСБ Анастасия Журавлева. - Сервис по подготовке документов для регистрации бизнеса ПСБ предлагает давно, но особой популярностью он стал пользоваться именно в этом году. Возможность сэкономить на госпошлине, дистанционная регистрация бизнеса в налоговой и открытие счета привлекают все больше псковских бизнесменов».

На любом тарифе клиенты ПСБ банка получают бесплатный доступ к мобильному банку, который обеспечивает максимально возможный функционал, разве что не принимает наличные. Кроме мобильного банка, клиенты получают возможность проводить свои платежи до 00.00, тогда как расчетный день у других банков зачастую заканчивается в 17.00-18.00.

Зарплатный проект

«Все больше работников хотят, чтобы их зарплата шла через банк. Иначе они не смогут пользоваться преимуществами, которые доступны другим, - отметила Анастасия Журавлева. – Но на практике, если в компании работает меньше 15 человек, то тема заключения зарплатного проекта возникает редко».

Но в ПСБ зарплатные проекты для руководства и работников доступны даже компаниям с единственным сотрудником. Более того, банк отменил все комиссии по зарплатному проекту для предпринимателей: нет абонентской платы, нет комиссии за выпуск и обслуживание карт, а также отсутствует комиссия за зачисление денежных средств на карты. А сотрудники получают еще и бесплатное снятие наличных в любых банкоматах, кэшбэк со всех покупок и множество других бонусов.

Принципиальный момент - в банке не делят зарплатных клиентов по размеру компании: и для представителей крупных холдингов, и для работников микроорганизаций одинаковые условия.

Бизнес-карта

Еще одна услуга, созданная для удобства предпринимателей-клиентов ПСБ, – бизнес-карта. По сути, это обычная банковская карта, привязанная к расчетному счету юрлица или ИП. С ее помощью можно оплачивать хозяйственные расходы, рассчитываться с поставщиками, приобретать билеты и бронировать отели для командированных сотрудников, снять наличные в банкомате.

Бизнес-карта позволяет предпринимателю структурировать финансовую отчетность и контролировать текущие расходы, получать доступ к деньгам в режиме 24/7, оплачивать покупки без дополнительных комиссий и заключения договора, получать дополнительные бонусы и скидки от партнеров банка, а также получать кэшбэк 10%.

«При выборе обслуживающего банка важную роль играют спецпредложения и сервис. Все банки предлагают расчетно-кассовое обслуживание примерно за одну и ту же цену. Скорость, продолжительность операционного дня и клиентоориентированный подход - определяющие факторы в ПСБ», - пояснила Анастасия Журавлева.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251 от 17 декабря 2014 года.

Подробности акций, правила их проведения, информация об ограничениях – на сайте https://www.psbank.ru.

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