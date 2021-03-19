Экономика

Псковских предпринимателей предупредили об ответственности за неприменение ККТ

Начальник отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Изергин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) предупредил предпринимателей и организации об ответственности за неприменение контроль-кассовой техники.

«Организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять ККТ с самого начала осуществления расчетов, - отметил Сергей Изергин. - К моменту первого расчета ККТ должна быть зарегистрирована. За неприменение ККТ предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ».

Неприменение ККТ предусматривает штрафные санкции для индивидуальных предпринимателей и организаций. За впервые совершенное правонарушение (в части неприменения ККТ) административный штраф для субъектов малого предпринимательства может быть заменен на предупреждение, добавил гость эфира.