ФНС опровергла слухи о блокировке счетов за позднюю подачу 3-НДФЛ

Информация о блокировке счетов всех физических лиц после 20 мая за несвоевременно сданную декларацию 3-НДФЛ не соответствует действительности, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ФНС России по Псковской области.

Возможная приостановка операций по счетам не затрагивает всех физических лиц, обязанных подать декларацию по форме 3-НДФЛ при получении дохода.

Приостановка операций за непредставленную декларацию распространяется только на организации, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и иных лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности. Операции по счетам в банке могут приостановить, если указанные налогоплательщики не представили налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока.

ФНС России заблаговременно уведомляет о предстоящей блокировке, чтобы у налогоплательщиков было время представить необходимую декларацию. Для физических лиц продолжается декларационная кампания по сдаче декларации 3-НДФЛ. Представить декларацию о доходах, полученных в 2025 году, необходимо до 30 апреля 2026 года.

Необходимо подать декларацию в следующих случаях: