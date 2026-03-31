Налоговая приглашает псковичей на семинары и вебинары с апреля по июнь

Налогоплательщиков на семинары и вебинары приглашает ФНС России по Псковской области во втором квартале 2026 года. Информационные мероприятия, посвященные актуальным вопросам налогового законодательства, проведут специалисты региона в период с апреля по июнь, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении.

На семинарах и вебинарах налоговые эксперты рассмотрят изменения в налоговом законодательстве, особенности уплаты налогов и сборов, порядок сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, а также электронные сервисы ФНС России. Они помогут разобраться с основными ошибками при заполнении отчетов и ответят на вопросы участников.

Кроме того, ряд выездных мероприятий пройдет в очном формате совместно с центром «Мой бизнес» Псковской области.

Первый семинар состоится 3 апреля в 11:00 в актовом зале администрации Порховского муниципального округа по адресу: Порхов, проспект Ленина, дом 14. Тема семинара: «Как рассчитать НДС в 2026 году и получить господдержку для бизнеса?».

Участие в мероприятиях бесплатное, необходимо только зарегистрироваться. С графиком семинаров и вебинаров можно ознакомиться на сайте УФНС России по Псковской области.