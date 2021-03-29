В налоговой службе рассказали о новых требованиях по заполнению декларации НДС

Требования к заполнению деклараций по налогу на добавленную стоимость изменятся с 1 июля 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.
В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 374-ФЗ от 23.11.2020 «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ», статья 174 НК РФ дополнена пунктами 5.3 и 5.4.
Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Алексей Салтыков пояснил, чем грозит неправильное оформление налоговой документации:
«В случае обнаружения налоговым органом факта несоответствия показателей представленной налоговой декларации контрольным соотношениям, свидетельствующего о нарушении порядка ее заполнения, такая налоговая декларация считается непредставленной, о чем налогоплательщику не позднее дня, следующего за днем получения налоговой декларации, направляется уведомление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. В пятидневный срок с даты направления налоговым органом в электронной форме уведомления налогоплательщик (налоговый агент) обязан представить налоговую декларацию, в которой устранены несоответствия по контрольным соотношениям. В случае представления налогоплательщиком в пятидневный срок с даты направления налоговым органом уведомления налоговой декларации, в которой устранены несоответствия контрольным соотношениям, датой представления указанной декларации считается дата представления, которая в соответствии с пунктом 5.3 статьи 173 НК РФ была признана непредставленной».