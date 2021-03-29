Экономика

В налоговой службе рассказали о новых требованиях по заполнению декларации НДС

Требования к заполнению деклараций по налогу на добавленную стоимость изменятся с 1 июля 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 374-ФЗ от 23.11.2020 «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ», статья 174 НК РФ дополнена пунктами 5.3 и 5.4.

Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Алексей Салтыков пояснил, чем грозит неправильное оформление налоговой документации: