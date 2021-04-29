Экономика

Устав Пскова дополнят статьей об инициативном бюджетировании

Внести изменения в Устав города Пскова и дополнить статьей 13.1 «Инициативные проекты», который определяет порядок участия граждан в решении вопросов местного значения, предложила глава Пскова Елена Полонская 29 апреля на сессии Псковской городской Думы.

Депутаты единогласно одобрили данное решение и вынесли его на общественные обсуждения жителей города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

«Речь идет о введении механизма инициативного бюджетирования, когда бюджетные средства будут расходоваться при непосредственном участии граждан в определении первоочередной проблемы, выборе проекта, контроле за его реализацией», - рассказала Елена Полонская.

По ее словам, внести такой проект могут граждане, достигшие 16-летнего возраста, а также органы территориального общественного самоуправления.

«Народный бюджет» позволит жителям самим решать, куда направить средства местного бюджета в первую очередь - будь это ремонт дорог, новая спортплощадка, реконструкция двора или что-то другое. В случае принятия данной поправки в Устав города инициативы граждан будут учтены уже при формировании бюджета на 2022 год», - пояснила глава Пскова.

Также она напомнила, что институт об инициативном бюджетировании был введен на основании законопроекта, внесенного сенаторами Андреем Турчаком и Олегом Мельниченко, а также депутатом Госдумы Сергеем Неверовым.

«При этом все регионы выступили в поддержку проекта, - отметила Елена Полонская. - Наш регион также поддерживает эту инициативу. Губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников считает, что инициативное бюджетирование даст возможность решать наиболее насущные проблемы, активно вовлекая в этот процесс жителей территорий».