Экономика

Значительное число псковичей работает в «сером» секторе экономики — Михаил Ведерников

Значительное число жителей Псковской области работает в «сером» секторе экономики, заявил губернатор Михаил Ведерников, отвечая на сессии областного Собрания на вопрос депутата от «Яблока» Льва Шлосберга. Тема была затронута в ходе сессии регионального парламента 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарий поинтересовался, какие меры предпринимает администрация области для сокращения уровня бедности населения, учитывая, что регион традиционно находится на последних строках рейтинга, в том числе занимает последнее место в СЗФО по уровню прожиточного минимума.

«У нас, действительно, сложный регион, и мы находились внизу рейтингов традиционно, поэтому надо смотреть на динамику и меры, которые предпринимаются. Одна из проблем заключается в том, что значительное число жителей региона работает в «сером» секторе экономики. Получается, что, с одной стороны, у нас много жителей имеют доход ниже прожиточного минимума, но при этом живут в домах, которые не зарегистрированы», - ответил губернатор.

В связи с этим он назвал важной задачей - вывод людей из «серого» сектора экономики и урегулирование мер господдержки, чтобы они доставались тем, кто по-настоящему в них нуждается, а не стоит на бирже, имея теневой доход.