Экономика

Псковский фермер победил в федеральном конкурсе «Мастер гостеприимства»

Известный по проекту «Сыроварня в Бебешкино» фермер из Псковской области Анвар Зуфаров победил в федеральном конкурсе «Мастер гостеприимства». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Подписчики поздравляют Анвара Зуфарова с победой в конкурсе. «За тебя держали кулаки наши козоводы! Поздравляю», - написала один из пользователей.

«Мастера гостеприимства» - это всероссийский конкурс, направленный на раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий во всех сферах индустрии гостеприимства.

Фото: из соцсети Facebook Анвара Зуфарова

Финал конкурса проходил в Нижнем Новгороде. На протяжении двух дней 195 конкурсантов из 63 регионов России боролись за победу, а также специальные призы от партнеров.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков и президент Общенационального союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян.