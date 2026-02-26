Налоги от игорного бизнеса будут уходить из Псковской области в федеральный бюджет

Отмену законопроекта о налогообложении игорного бизнеса согласовали депутаты Псковского областного Собрания в рамках очередной 52-сессии 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроектом предлагается признать утратившим силу закон Псковской области «О ставках налога на игорный бизнес» в связи с тем, что с 1 января 2026 года налог на игорный бизнес относится к федеральным, а не к региональным налогам и регулируется новой главой 25.5 Налогового кодекса Российской Федерации.

При этом в отношении деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, начиная с 2026 года, налог на игорный бизнес будет уплачиваться не с букмекерского оборудования, как ранее, а с дохода, уменьшенного на суммы выигрышей, по ставке 7%. Также для букмекерских контор с 2026 года применяется налог на прибыль организаций (со ставкой 25%).

В Псковской области в 2024 году, согласно налоговой отчетности, налог на игорный бизнес был уплачен тремя налогоплательщиками, сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области составила 504 тысячи рублей.

Законопроект принят в двух чтениях.