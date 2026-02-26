 
Экономика

Налоги от игорного бизнеса будут уходить из Псковской области в федеральный бюджет

0

Отмену законопроекта о налогообложении игорного бизнеса согласовали депутаты Псковского областного Собрания в рамках очередной 52-сессии 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроектом предлагается признать утратившим силу закон Псковской области «О ставках налога на игорный бизнес» в связи с тем, что с 1 января 2026 года налог на игорный бизнес относится к федеральным, а не к региональным налогам и регулируется новой главой 25.5 Налогового кодекса Российской Федерации.

При этом в отношении деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, начиная с 2026 года, налог на игорный бизнес будет уплачиваться не с букмекерского оборудования, как ранее, а с дохода, уменьшенного на суммы выигрышей, по ставке 7%. Также для букмекерских контор с 2026 года применяется налог на прибыль организаций (со ставкой 25%).

В Псковской области в 2024 году, согласно налоговой отчетности, налог на игорный бизнес был уплачен тремя налогоплательщиками, сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области составила 504 тысячи рублей.

Законопроект принят в двух чтениях.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026