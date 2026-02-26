 
Экономика

Андрей Маковский: Огурцы становятся предметом роскоши

К улучшению взаимодействия УФАС с депутатским корпусом и общественными советами призвал депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский в ходе 52-й сессии Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«В январе и феврале у нас сложилось мнение, что цены на ЖКХ в Псковской области вышли из-под контроля, в частности, это касается теплоснабжения, горячей воды. Была аргументация УФАС, что якобы это не тарифы подскочили, а просто было холодно. Такая аргументация для нас скептичная и несерьезная. Это то же самое, что, когда в июне ездишь на автобусе, дороже не потому, что тариф подорожал, а потому что ям стало больше. Собственно, есть вопросы к УФАС в целом, по взаимодействию с депутатским корпусом. Безусловно, если сравнивать руководителей УФАС предыдущего и нынешнего, то сейчас больше знаков "плюс". Нет излишней политизации, но не задействованы общественные советы, не задействованы депутаты в работе УФАС», - сказал Андрей Маковский. 

Депутат отметил, что сейчас УФАС - это очень важный орган. «Дорожают продукты, огурцы становятся предметом роскоши, нужно, чтобы люди понимали, что будет дальше с продуктовой корзиной», - заключил он. 

 

Пресс-портреты

Маковский Андрей Андреевич

Депутат Псковского областного Собрания

