Реальная средняя зарплата в России оказалась на треть ниже официальной 

Разница между средней и медианной зарплатами (когда одна половина получает больше, а другая — меньше) в России составила 35%. По данным Росстата, в апреле 2025 года медианный доход составил 73,4 тысячи рублей, тогда как средний — 99,4 тысячи. Служба публикует данные по медиане раз в год с большим лагом.

По статистике «Сбериндекса», медиана в апреле была на уровне 58 тысяч рублей — почти в 1,7 раза ниже средней оценки Росстата. На ноябрь 2025 года средний показатель по стране составлял 98 тысяч, а медианный — 61 тысяча. Разрыв — около 1,6 раза.

Причина — в методике подсчета и структуре доходов, пояснил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Средний показатель чувствителен к высоким доходам: крупные бонусы и зарплаты топ-менеджеров заметно повышают итоговую цифру.

Медиана, напротив, отражает уровень, вокруг которого сосредоточены доходы большинства. Существенное превышение среднего над медианой говорит о сильной дифференциации, пишут «Известия».

Как отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, традиционно считается, что больше всего зарабатывают в добыче, однако это верно прежде всего для среднего показателя. По медиане лидируют управленцы, финансисты, консультанты и специалисты IT, а также транспорт и логистика. Наименьшие доходы — в сельском хозяйстве, туризме, рознице и бюджетной сфере.