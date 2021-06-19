Экономика

Железная дорога принесла бюджету Псковской области почти 240 миллионов рублей

ОАО «РЖД» за 5 месяцев перечислило в бюджет Псковской области 239 млн рублей налоговых отчислений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Всего в бюджеты субъектов РФ в границах Октябрьской железной дороги железнодорожники направили более 5,6 млрд рублей налогов.

«ОАО "РЖД", являясь крупной инфраструктурной и социально-ориентированной компанией, уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь, оно нацелено на развитие их транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Помимо этого, компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни и развитии регионов», - отметили в компании.