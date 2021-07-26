Представители европейского бизнеса примут участие в открытии завода «Титан-Полимер» в Пскове

В рамках международной деятельности Псковского регионального отделения «Деловой России» состоялась онлайн-встреча с Бельгийско-Люксембургской торговой палатой в России.
В процессе диалога были намечены важные аспекты взаимовыгодного сотрудничества в наиболее перспективных сферах деятельности и отраслях. Стороны обсудили действующие инвестиционно-привлекательные проекты, а также оценили возможности создания новых.
Участники встреча выстроили системную работу на предмет возможной бизнес-миссии иностранной делегации, которую решено приурочить к запуску проекта якорного резидента ОЭЗ «Моглино» Псковской области - завода «Титан-Полимер».
Также в онлайн-встрече приняли участие генеральный директор Палаты Олег Прозоров, член генерального совета «Деловой России» Ашот Даниелян.
Добавим, что в Псковском региональном отделении «Деловой России» выразили благодарность члену правления BLCC Анне Прозоровой за инициативу и предложения и высказали надежду на плодотворное, взаимовыгодное, а главное активное сотрудничество.