Экономика

Представители европейского бизнеса примут участие в открытии завода «Титан-Полимер» в Пскове

В рамках международной деятельности Псковского регионального отделения «Деловой России» состоялась онлайн-встреча с Бельгийско-Люксембургской торговой палатой в России.

В процессе диалога были намечены важные аспекты взаимовыгодного сотрудничества в наиболее перспективных сферах деятельности и отраслях. Стороны обсудили действующие инвестиционно-привлекательные проекты, а также оценили возможности создания новых.

Участники встреча выстроили системную работу на предмет возможной бизнес-миссии иностранной делегации, которую решено приурочить к запуску проекта якорного резидента ОЭЗ «Моглино» Псковской области - завода «Титан-Полимер».

Также в онлайн-встрече приняли участие генеральный директор Палаты Олег Прозоров, член генерального совета «Деловой России» Ашот Даниелян.

«В процессе обсуждения возможной даты приезда на общем собрании было принято решение приурочить это к открытию завода "Титан-Полимер". Очень рад, что Псковское региональное отделение "Деловой России" начинает свою деятельность со столь значимых проектов в сфере международных отношений. Мы готовы сотрудничать не только с Бельгией и Люксембургом, но и с другими странами. Конечно, первоначальный акцент, исходя из географического положения нашего региона, мы делаем на отношениях с Республикой Беларусь, Латвией, Эстонией. В дальнейшем этот список будет расширяться. Считаю, что потенциал в сфере международных отношений у нашего региона раскрыт не в полном объеме, а это значит, что необходимо работать в этом направлении и развивать его», - подчеркнул руководитель псковского отделения «Деловой России» Стас Оссовский.

Добавим, что в Псковском региональном отделении «Деловой России» выразили благодарность члену правления BLCC Анне Прозоровой за инициативу и предложения и высказали надежду на плодотворное, взаимовыгодное, а главное активное сотрудничество.