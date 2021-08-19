Экономика

Каменный цветок в моглинском поле

В особой экономической зоне «Моглино» под Псковом выпускают лаки и краски для промышленных объектов, сублимированные фрукты и ягоды, автомобильные системы отведения выхлопных газов, искусственные алмазы. Еще три резидента строят свои заводы, а одиннадцать находятся на стадии проектирования и исследовательских работ. Журналисты Псковской Ленты Новостей побывали на промышленно-производственной площадке и узнали, зачем на ее территории нужны автобусные остановки, как делать деньги из воздуха, из-за чего можно вылететь из числа «инвесторов-императоров» и почему вовсе не окупаемость - главная цель проекта.

Всё своё, все свои

Попасть в «Моглино» - все равно что очутиться за границей. В буквальном смысле. Вход и въезд - через таможенный пост. Зона не только особая экономическая, но и свободная таможенная. Для резидентов это значит отсутствие таможенных пошлин на ввоз сырья с оборудованием и вывоз готовой продукции.

Этим преимуществом активно пользуются финское предприятие «Нор-Маали», выпускающее в «Моглино» лакокрасочные материалы, и эстонское «Веллеранд Аутоматив Рус», производящее системы выхлопа газов для легковых автомобилей. Среди резидентов, находящихся на стадии проектирования и строительства своих заводов, компании не только из России, еще из Китая, Латвии, Эстонии, Великобритании.

С декабря прошлого года обязанности генерального директора ОЭЗ исполняет Антон Яковлев. Территорию «Моглино» он сравнивает с коммунальной квартирой, а работу по администрированию с деятельностью управляющей компании в многоквартирном доме. Вместе с ним объезжаем территорию в 215 га, разделенную на 50 участков. К каждому подведены сети электричества, водопровода, канализации, газа. Пространство пронизано собственной дорожной сетью, по обочинам стоят остановки. Автобусное сообщение запустят с увеличением числа инвесторов.

Администрация ОЭЗ не только обслуживает все сети, косит траву, подметает и убирает снег. Куда важнее услуги по сопровождению разработки проектной документации, по получению согласований, по ведению строительного надзора.

Еще 82 га занимает «Моглино-2» с противоположной стороны федеральной трассы, ведущей на границу с Эстонией. Там уже возводит свой завод «Титан-Полимер», а администрация ОЭЗ строит такие же сети инфраструктуры. Антон Яковлев говорит, что к концу года оба пространства будут выглядеть идентично.

Он надеется, что в «Моглино-2» появится промышленный кластер вокруг химического производства, а в перспективе территория «Моглино-2» увеличится до 205 га. И делится планами по созданию «Моглино-3» в Дедовичах рядом с дающей дешевое электричество ГРЭС. Дешевое оно и в «Моглино».

«У меня собственная подстанция на 110/10 киловатт, - показывает руководитель на высоковольтные опоры. - Это тоже способ экономии для резидентов. Могу давать электричество по тарифу 5 рублей 15 копеек за киловатт, а в Пскове оно стоит 8 рублей 50 копеек. За подключение ко всем сетям я денег не беру, резидент приходит на все готовое».

Также предприятия, работающие в псковской особой экономической зоне, освобождены от налогов на прибыль в региональной части, на транспорт, на землю от 5 до 10 лет. Аренда земли под завод стоит от 7800 рублей в год за га, а как только завод начинает работать, землю можно выкупить, как комнату в той самой коммунальной квартире. Вложения в инвестпроект должны составить минимум 120 млн рублей. Важное условие - компания должна быть зарегистрирована на территории Псковского района.

«Спрашивают, если компании освобождены от налогов, что же будет получать бюджет? Инвестиционный цикл длинный, - поясняет Антон Яковлев. - К тому моменту, как наберут полную силу, будут платить. Не соберутся же через пять лет и не уйдут со своим заводом. Проект просто так не бросишь».

Талантливые предприниматели и амбициозные мечтатели

Подъезжаем к заводу «Сибирский гостинец».

«Один из первых резидентов, занимается сублимацией яблок и ягод, - рассказывает Антон Яковлев. - Он расширяется, ввел вторую очередь».

Неподалеку должен был стоять еще один завод, обрабатывающий дары природы. Но компания «Бионик РУС», заявлявшая деятельность по заморозке ягод и грибов, к реализации проекта так и не приступила, а потому потеряла статус резидента. Такая же участь постигла «Глобал Технолоджи», которая собиралась строить центр обработки данных, и «Стримтекс», где планировали наладить выпуск технического текстиля.

«Минэк ведет работу, мониторит состояние резидентов, если обратной связи нет, дело идет к расторжению соглашения. Если в течение трех лет не реализовал свой проект, договор расторгается, официально платишь пять миллионов в бюджет региона. Туда же идут деньги за аренду земли, а вовсе не нам, как некоторые считают. Мне понравилось в весеннем послании президента Путина выражение «талант предпринимателя». Мы всеми руками за сотрудничество с такими людьми. Но тех, кто талантлив и что-то может не только придумать, но и реализовать, очень мало, - сокрушается Антон Яковлев. - Есть амбициозные мечтатели, которые считают: раз область заинтересована в привлечении инвесторов, «Моглино» мне все даст, и я стану богатым человеком. А сами не могут нормальный бизнес-план составить».

Цитирует он и главу правительства Михаила Мишустина. Тот в феврале прилетал в Псков, встречался с резидентами «Моглино», а администраторам посоветовал руководствоваться китайским выражением «Инвестор - наш император».

И в «Моглино» для резидентов есть «дворец». Управляющая компания ОЭЗ сама построила завод на 5 тысяч квадратов, который сдает двум предприятиям. Площади делят эстонское «Веллеранд» с выхлопными трубами и российское «Синтез Технолоджи». У последних интересная специализация. По научному - производство монокристаллов углерода. По простому - изготовление искусственных алмазов для ювелирной промышленности и высокоточных производств. Еще один «общественный» завод администрация ОЭЗ в скором времени будет закладывать уже на 20 тысяч квадратов.

«Многие резиденты побаиваются, не знают, что такое экономическая зона. Предлагаем разместить только свое оборудование, без вложений на капитальное строительство, посмотреть, как с нами работать, - объясняет Антон Яковлев. - Оба арендатора уже застолбили себе участки под собственные заводы».

Вклад в будущее

Еще одно работающее предприятие - финское «Нор-Маали», выпускающее лакокрасочную продукцию для промышленных целей.

В прошлом году выпущенной в Псковском районе краской покрыли 100 тысяч квадратов уникального моста для самолетов в Шереметьево.

«А сейчас я вам покажу, как делать деньги из воздуха», - едем с Антоном Яковлевым дальше по ОЭЗ.

Никаких фокусов, чистая экономика. «Елме Мессер Рус» строит завод по производству промышленных сжиженных газов: азота, аргона и кислорода. В том числе, того самого кислорода, который в последние полтора года так нужен больницам. Предприятие эстонское (условно, мы же помним, что все резиденты «Моглино» зарегистрированы в Псковском районе, так что очень даже отечественные), поставки собирается ориентировать на Псковскую область и Северо-Запад России. Уже установлена центральная башня высотой 42 метра, внутри которой будут происходить основные технологические процессы.

Неподалеку экскаватор копает котлован под производство модифицированного битума от компании «Евробит».

Кажется, на этом все. Четыре предприятия выпускают продукцию, три строятся. Где еще 11 заводов из списка резидентов (и плюс еще 2 собственных площадки, от арендаторов типового завода)? На взгляд дилетанта, вокруг - чистое поле. Антон Яковлев такие воззрения разбивает:

«Копнуть лопатой - последняя стадия реализации проекта, зачастую, не самая длительная и не самая глобальная. Ей предшествуют проектные и изыскательские работы. Для примера, «Елме Мессер» начал строительство весной, за четыре месяца завод почти готов. До этого три года шла подготовительная работа».

Что до числа резидентов, то руководство «Моглино» к 2030 году планирует увеличить их число до трех десятков.

«Особая экономическая зона основана в 2012 году, фактически первый резидент начал работу в конце 2017 года. Даже с учетом провального 2020 года нам нет еще четырех лет, - делится Антон Яковлев своим взглядом. - Для особой экономической зоны - не срок, мы очень молодые. Мы маленькие даже, в садик еще в старшую группу не пошли».

«Подходом Шарикова» он называет позицию скептиков «все поделить», считающих, что вложенные в создание ОЭЗ деньги эффективнее было бы просто раздать населению.

«Вы должны понимать, конечная задача особой экономической зоны — не окупаемость. Государство не ставит такой вопрос. Это не стоит во главе наших задач, - подчеркивает Антон Яковлев. - Да, мы к этому стремимся, мы к этому придем. Но первое: привлечение инвестиций в регион. Налоги пойдут в район. Второе: организация рабочих мест. В основном, социальная задача. Мы развиваем экономику для кого? Для людей. Чтобы строить дороги, садики и прочее. Государство вкладывает средства для длинных денег, это можно сравнить с банковским вкладом. Инвесторы постепенно наращивают свое производство, и будут давать налогов все больше».

Руководитель ОЭЗ с оптимизмом смотрит в будущее. К своей работе относится с вниманием рачительного хозяина. Говорит о «Моглино» как о личном проекте: «я подготовил», «я дал», «у меня будет». Такое отношение подкупает. Возможно, это тот самый секретный ингредиент, которого раньше очень не хватало и благодаря которому вырастет каменный цветок в моглинском поле.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова