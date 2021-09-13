Экономика

Программа льготных кредитов для МСП не получит допфинансирования

Минфин не согласился дофинансировать программу субсидированных займов для МСП. Об этом говорится в письме ведомства к «Опоре России» и Минэкономразвития, пишет газета «Известия».

«Вопрос выделения дополнительных ассигнований на реализацию программы 1764 из средств резервного фонда правительства не поддерживается с учетом достаточности мер финансово-кредитной поддержки субъектов МСП», — следует из документа.

В частности, для предпринимателей есть такие опции, как льготные гарантии от Корпорации МСП, программа льготного кредитования на восстановление деятельности, зонтичные поручительства, а также возможность получить компенсацию комиссий в Системе быстрых платежей, указали в Минфине. А субъектам России выделяются средства на поддержку бизнеса по федеральному проекту «Акселерация».

Ранее «Опора России» просила правительство дофинансировать программу льготных кредитов МСП 1764 в августе 2021 года. В письме к премьер-министру Михаилу Мишустину бизнес-объединение предложило выделить на нее дополнительные 20 млрд рублей. Необходимость дофинансирования вызвана тем, что к апрелю-маю 2021 года многие банки выбрали весь объем выделенных на программу субсидий и прекратили кредитование, говорилось в письме.