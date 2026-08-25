Псковская область готовится к масштабной стажировке промышленников

Региональная стажировка руководителей промышленных предприятий в формате открытого диалога пройдет в Пскове 27 августа. Организатором выступает правительство Псковской области совместно с Фондом инвестиционного развития, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве.

Участников ждет насыщенная программа из трех тематических блоков, посвященных развитию производства, мерам господдержки и выходу на новые рынки.

Основные вопросы блока «Технологические лидеры нового времени»: стратегия развития промышленности региона, возможности финансирования от федерального ФРП, грантовая программа «доращивания» технологических компаний, налоговые преференции для предприятий и меры поддержки в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации».

Блок «Региональные институты поддержки» посвящен темам: финансы: «Кредит под 5%" и «зеленый коридор» для инвесторов от Фонда развития промышленности; экспорт: как выйти на мировой рынок — опыт успешных историй; эффективность: как эксперты бережливого производства помогают расти без инвестиций, а также кооперация: развитие промышленной кооперации и импортозамещение.

В рамках блока «Институциональная связка: промышленность — капитал — рынки» планируется обсудить вопросы продвижения отечественной продукции через деловое объединение кластеров России, стандарт ответственности и прозрачности бизнеса, а также новую стратегию закупок на товарной бирже.

Для руководителей предприятий будет предоставлена возможность в проведении двусторонних B2B-встреч для выстраивания внутрирегиональных производственных связей.