 
Экономика

Бизнес стал чаще жаловаться на ошибочные блокировки счетов

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Российский бизнес стал чаще сталкиваться с ошибочными блокировками счетов со стороны налоговой, выяснили «Известия», изучив обращения в официальном чате Федеральной налоговой службы (ФНС).

Число жалоб в последнее время увеличилось примерно на 10–15%, оценил основатель юридической компании «Де-Юре» Артем Окняев. Аналогичные цифры приводят и другие эксперты.

Как отметила руководитель направления «Досудебное разрешение налоговых споров» практики «Налоговые споры» компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Инна Иванова, чаще всего речь идет о случаях, когда ФНС некорректно определяет обязанность предпринимателей представить отчетность.

В налоговой службе заявили, что жалоб немного. Там подчеркнули, что ФНС вправе направить уведомление о неисполнении обязанности по представлению декларации. Оно носит информационный характер и не обязывает налогоплательщика представлять пояснения.

«При этом рассылка среди пользователей автоУСН не имела массового характера, это подтверждает статистика — затронуло лишь 0,09% пользователей спецрежима. А соответствующие разъяснения уже доведены индивидуально до плательщиков автоУСН», — добавили в налоговой.

Там посоветовали внимательно отслеживать соблюдение лимитов по доходам. А также порекомендовали проверять факт получения налоговым органом декларации. При блокировке счетов юристы советуют узнать номер и основание решения ФНС, проверить статус отчетности, написать обращение через личный кабинет, добавив документы. 

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