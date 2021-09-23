Экономика

Некоторых военнослужащих освобождают от налога на президентские выплаты

Единовременные денежные выплаты отдельным категориям военнослужащих, а также лицам, проходящим службу в федеральных государственных органах, освобождаются от обложения НДФЛ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

В ведомстве подчеркнули, что это распространяется только на выплаты, производимые согласно указам президента РФ от 30.08.2021 № 502 и от 30.08.2021 № 503. В частности, первый из них устанавливает единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей военнослужащим, работающим по контракту, а также курсантам профильных военных школ, училищ и вузов, не заключившим контракт о прохождении военной службы.

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Выплата в равном размере предоставляется прокурорам, а также сотрудникам:

следственного комитета РФ;

органов внутренних дел;

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

органов принудительного исполнения;

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы;

таможенных органов;

лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальные звания полиции;

лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.

Письмо с разъяснениями ФНС России от 09.09.2021 № БС-4-11/12853@ направлено по системе налоговых органов.