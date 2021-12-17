Экономика

Заключительное заседание согласительной комиссии по областному бюджету на 2022 год прошло в Пскове

Заключительное заседание согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» прошло в Пскове 21 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы официально сдали поправки вчера вечером, оперативно работали все выходные, эти и предыдущие, чтобы сформировать пакет, который получился достаточно объемным, - отметила вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова. - Федеральные средства на 2022 год значительные: поправка ко второму чтению по доходам — на 5 млрд 57,8 млн рублей, по 2023 году увеличение доходов и расходов на 6 млрд 150 млн, на 2024 год — на 5 млрд 955 млн рублей».

Вице-губернатор рассказала, что дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности ко второму чтению увеличивалась на 468,5 млн рублей, дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы ко второму чтению учтена в сумме 621,5 млн рублей.

На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» финансирование составит на 2022 год 1 млрд 313,4 млн рублей, на 2023-й — 2 млрд 679 млн, на 2024-й — 3 млрд 919 млн рублей, продолжила Татьяна Баринова.

«Субвенции бюджетам субъектам РФ в 2022 году увеличиваются на 261,4 млн рублей, аналогично на 2023 и 2024 годы. Иные бюджетные трансферты увеличиваются в 2022 году на 841,5 млн рублей, в 2023-м — на 2 млрд 223,3 млн рублей», - отметила она.

Кроме того, на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в 2022 году финансирование увеличивается на 806,5 млн рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в 2022 году — на 29,5 млн рублей.

«Расходы областного увеличены на 2022 год увеличены на 5 млрд 960 млн рублей, на 2023 год — на 7 млрд 27 млн рублей, на 2024 год — на 5 млрд 955,1 млн рублей. В доходах и расходах на 2023-2024 годы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предусматриваются в объеме 70%», - продолжила Татьяна Баринова.

За счет переходящих остатков на 2022 год предусмотрено 652,2 млн рублей. «Эта сумма на сегодняшний день еще на согласовании для перечисления Псковской области, она будет проходить по расходам через переходящие остатки в следующем году», - пояснила Татьяна Баринова.

Также предусмотрена индексация мер социальной поддержки с 1 января 2022 года на 4% - увеличение составит 71 млн рублей.

«Учтены средства на удорожание объектов в сумме 384,7 млн рублей. Администрация области проводит большую работу по компенсации удорожания. Эта работа длительная», - рассказала вице-губернатор. Так, средства направят на завершение строительства школы на 800 мест в Великих Луках (136,4 млн рублей), школы на 525 мест на улице Киселева в Пскове (93,6 млн рублей), школы на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове (96,6 млн рублей), капремонт здания Псковского технического лицея (22,9 млн рублей), на второй этап реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове (20 млн рублей) второй этап, ФОКОТа в Порхове (5,8 млн рублей), реконструкцию дома культуры в поселке Смуравьево-2 Гдовского района (9,4 млн рублей).

По решению согласительной комиссии предусмотрены средства областного бюджета на следующие расходы: обеспечение детей, больных сахарным диабетом, датчиками для мониторинга глюкозы (8 млн рублей), оснащение ФАПов оборудованием для начала деятельности по реализации лекарственных препаратов (5 млн рублей), разработку ПСД для создания медвытрезвителя в Пскове (2 млн рублей), реализацию инициативных проектов (15,5 млн рублей), предоставление дотации для обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных образования по проведению выборов (41,1 млн рублей), рассказала Татьяна Баринова.

«Вчера фракция встречалась с губернатором. Наши предложения учтены в бюджете», - отметил вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков и поблагодарил согласительную комиссию за оперативную работу.