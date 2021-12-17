Экономика

Ремонт школ и строительство ФАПов обсудили депутаты-единороссы с губернатором

Поправки ко второму чтению законопроекта об областном бюджете и приоритетные направления бюджетной политики обсудили депутаты регионального парламента с губернатором Михаилом Ведерников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, консультации в преддверии бюджетной сессии прошли в два этапа: сначала с главой региона общались представители самой многочисленной фракции Собрания – единороссы, вторая встреча прошла с участием депутатов пяти других парламентских партий.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Позади основная работа согласительной комиссии, и по традиции мы встречаемся, чтобы осудить основные параметры бюджета», - поприветствовал однопартийцев Михаил Ведерников. Сначала губернатор оценил уходящий год: «Вызовы пандемии никуда не ушли, но общими усилиями мы смогли сделать так, что время непростых испытаний стало периодом достижений для нашего региона».

Затем глава региона «крупными мазками» озвучил обновленные основные параметры: доходы составляют 47,9 млн рублей, расходы – 52 млрд рублей, после чего перешел к важнейшим расходным статьям следующего года. Губернатор подчеркнул, что бюджет остается социально ориентированным.

«Следующий год имеет все шансы запомниться достижениями в сфере образования, - рассказал о перспективах Михаил Ведерников. - Финансирование направления вырастет на четверть – до 10,7 млрд рублей. В проекте бюджета сейчас учтены 9,2 млрд рублей, но к ним добавится еще 1,5 млрд рублей, которые Псковская область получит на капитальный ремонт 33-х образовательных учреждений. Разработкой этой программы занималась "Единая Россия". Объем нашего участия мы обсуждали с Андреем Турчаком и получили его полную поддержку. Заявка нашего региона одобрена в полном объеме».

В сфере здравоохранения, по словам главы региона, одним из ключевых направлений следующего года станет строительство фельдшерско-акушерских пунктов – в планах возведение 41 нового ФАПа.

Михаил Ведерников обратил внимание на ранее озвученное предложение спикера регионального парламента – Александр Котов попросил предусмотреть в бюджете 5 млн рублей для организации продажи лекарств в ФАПах. «Мы посчитали, что в целом на эти цели нужно порядка 200 млн рублей. Сейчас мы спланировали, что будем выделять не менее 5 млн рублей в год. Но, понимая значимость этой работы, будем делать все необходимое, чтобы в более короткие сроки эту задачу решить», - пообещал губернатор депутатам.

Говоря о социальных расходах, Михаил Ведерников также отметил предстоящую индексацию социальных выплат – на эти цели в 2022 году предусмотрено более 71 млн рублей.

Еще одна крупнейшая, как сказал губернатор, региональная статья расходов – дороги и транспорт. В следующем году подтвержденный объём дорожного фонда превысит 10,7 млрд рублей, но, по оптимистичным прогнозам Михаила Ведерникова, эта сумма может вырасти до 12 млрд рублей. В планах ремонт 190 км дорог. Еще один масштабный проект – реконструкция Троицкого моста в Пскове. «Из федерального бюджета нам выделено 340 млн рублей. Срок окончания ремонта запланирован на 2023 год, но мы рассчитываем закончить основные работы к концу 2022 года, а на 23-й оставить только благоустройство», - поделился планами губернатор.

В выступлении перед однопартийцами Михаил Ведерников коснулся темы финансовой поддержки муниципальных образований. Он подчеркнул, что при активном участии депутатов-единороссов и совета муниципальных образований принято решение о повышении нормативов на уличное освещение, водоснабжение и контроль в сфере обращения с животными.

Кроме того, губернатор отметил, что по инициативе фракции «Единая Россия» увеличено на 15,5 млн рублей финансирование инициативных проектов граждан. «Это очень хороший инструмент, я в него верю», - сказал Михаил Ведерников.

Руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян поблагодарил главу региона за совместную конструктивную работу.

Эффективное взаимодействие губернатора с депутатским корпусом в целом, и в работе над проектом бюджета в частности, отметил и спикер регионального парламента Александр Котов. В качестве примера конструктивного диалога исполнительной и законодательной власти председатель Собрания напомнил совместно принятые ранее решения о проведении индексации региональных социальных выплат, увеличении финансирования расходов на закупку квартир для медицинских работников, а также о выделении дополнительных субсидий на поддержку муниципальных предприятий ЖКХ – оперативная финансовая помощь позволила им избежать банкротства.

«Все эти вопросы обсуждались на фракции "Единая Россия ", - напомнил Александр Котов. – Хочу еще обратить внимание, что было принято решение о выделении средств на приобретение внутридомового газового оборудования при исполнении программы догазификации. Этот вопрос мы обсуждали с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, когда смотрели в Пыталово, как реализуется газификация домовладений. Тогда еще в общих чертах обсуждались эти параметры, сейчас определены категории льготников, которым мы будем помогать, используя не очень большие возможности нашего бюджета».

Председатель Собрания подчеркнул, что предложения депутатов, основанные на обращениях граждан, находят отражение в подходе к формированию бюджета. «Если мы и дальше так будем продолжать работать, нам совместно удастся найти решения многих острых системных проблем, характерных для нашего региона», - резюмировал Александр Котов и предложил коллегам поддержать на сессии проект бюджета.

Затем вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков проинформировал губернатора и коллег о работе согласительной комиссии – было рассмотрено 35 обращений, по всем вопросам принято согласованное решение. Губернатор поблагодарил членов комиссии за профессиональную и конструктивную позицию.

В ходе заседания фракции депутаты задали губернатору вопросы. Подытоживая обсуждение, депутат Виктор Антонов отметил, что за последние годы изменилась сама тональность разговора о бюджете. «Еще не так давно мы говорили, что принимаем бюджет, который позволяет выжить. Были времена, когда вообще принять этот финансовый документ не могли – делить было нечего, и жили по 1/12. Сегодня мы принимаем бюджет, который позволяет региону развиваться», - высказал мнение депутат шести созывов.

В заключение Михаил Ведерников поблагодарил членов фракции «Единая Россия» за совместную работу, конструктивный подход и своевременные обращения. Губернатор подчеркнул, что депутатов-единороссов отличает стремление работать и добиваться результата, а не делать популистские заявления.

Напомним, рассмотрение проекта закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2023 годов» состоится 23 декабря на сессии регионального парламента. Депутаты вернутся к первому чтению, чтобы отразить увеличившиеся основные параметры бюджета, а затем рассмотрят финансовый документ во втором и третьем чтениях.