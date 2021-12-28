Экономика

Налог на банковские вклады начал действовать в России

Граждане России, хранящие на банковских вкладах свыше одного миллиона рублей, в наступившем году впервые будут обязаны уплатить налог с процентного дохода. Об этом сообщает РИА Новости.

Налогом облагается совокупный процентный доход по вкладам за истекший год за вычетом необлагаемой суммы — произведения миллиона рублей и ключевой ставки Банка России на 1 января. Таким образом, в 2021 году необлагаемый доход составил 42,5 тысячи рублей.

От заполнения деклараций россиян избавят, так как кредитные организации самостоятельно направят налоговикам соответствующую информацию.

Сумму процентов, выплаченных за год вкладчику, вычислит искусственный интеллект. При этом зарплатных счетов и счетов эскроу начисление не коснется.

Налоговые платежки россиянам придут осенью, а уплатить его нужно будет к 1 декабря.