Экономика

В областном Собрании одобрили внедрение единого налогового счета

Законопроект, предусматривающий внедрение единого налогового счета, приняли депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Документ предлагает вместо существующей обязанности заполнения плательщиками большого количества платежных поручений с огромным количеством реквизитов внедрить институт единого налогового счета, открываемого каждому плательщику в Федеральном казначействе, куда налогоплательщики смогут перечислять единый налоговой платеж с указанием в платежном поручении только суммы платежи и ИНН налогоплательщика. При этом налоговый орган на основе имеющихся у него документов и информации самостоятельно засчитывает единый налоговый платеж в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов, в том числе на основании информации, представляемой в некоторых случаях плательщиком.

Реализация положений законопроекта позволит создать для налогоплательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате налогов, сократит издержки субъектов, участвующих в расчетно-кассовых операциях, время расчетных документов, количество документов, формируемых налоговым органом для сальдирования расчетов по разным видам платежей (зачеты, уточнения платежей), а также позволит обеспечить понятное и простое состояние расчетов плательщика с бюджетом при минимальном количестве ошибок как со стороны плательщиков, так и налоговых органов.

В предварительных экспертных обсуждениях концепцию новой системы учета положительно оценили налогоплательщики, экспертное и бизнес-сообщество.

Законопроект поддержали единогласно.