Экономика

Более 200 тысяч тонн молока произвели в Псковской области за год

Объем произведенного молока за 2021 год составил 205 тысяч тонн, он увеличился почти на 1% по сравнению с предыдущим годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: пресс-служба Псковстата

Прирост производства обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве составил 81%.

В 2021 году в хозяйствах всех категорий Псковской области также произведено:

- скота и птицы на убой (в живом весе) - 359 тысяч тонн (на 3,6% меньше, чем в предыдущем году),

- яиц - 84 млн штук (на 2,5% меньше, чем в предыдущем году).

Производство продукции сельского хозяйства в Псковской области относительно 2020 года уменьшилось на 3% в 2021 году (по России – на 0,9%).

Снижение производства было обусловлено сокращением производства продукции животноводства (на 2%) и растениеводства (на 8,7%), пояснили специалисты госстатистики.

По предварительным данным в 2021 году в Псковской области собрано:

- зерна – 147 тысяч тонн,

- картофеля – 122 тысячи тонн,

- овощей (открытого и защищенного грунта) – 30 тысяч тонн.

Основными производителями зерна по-прежнему остаются сельскохозяйственные организации. Их доля в производстве зерна составила 96%.

Производство картофеля и овощей традиционно сосредоточено в основном в хозяйствах населения, которыми выращено 63% общего сбора картофеля и 64% овощей открытого грунта, добавили в ведомстве.