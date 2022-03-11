Экономика

В Пскове сохраняется ажиотажный спрос на сахар и соль

В Пскове сохраняется ажиотажный спрос на сахар и соль, сообщают Псковской Ленте Новостей жители областного центра. В частности, в гипермаркете «Лента» на Запсковье (улица Труда, 54) невозможно приобрести сахар-песок (в наличии только кусковой) и пакетированную соль.

Также в гипермаркете раскупили дешевую гречневую крупу и отдельные виды лапши быстрого приготовления, практически пустые полки с охлажденным куриным мясом.

На сахар в гипермаркете введено ограничение - не более 10 пачек в одни руки. Кроме того, ограничения действуют на макароны (до 10 упаковок), мясные консервы (до 10 штук), зубные пасты и туалетную бумагу (до 2 упаковок), прокладки (до 5 упаковок) и на другие товары, пользующиеся высоким спросом.

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«Отсутствие товаров в некоторых магазинах связано с ажиотажным спросом. По информации торговых сетей, проблем с отгрузкой и поставками товаров нет, запасы присутствуют, но в связи с большими объемами выкупа и графиками поставок не всегда успевают пополняться полки», - прокомментировал ситуацию представитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

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В комитете также добавили, что о фактах роста цен можно сообщить в УФАС по Псковской области по телефону: 8 (8112) 62 65 28, на электронный адрес: to60@fas.gov.ru. Также можно заполнить форму на сайте Псковского УФАС России в разделе «Обратная связь» - «Написать в УФАС».

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«В случае выявления спекулятивного роста цен будут предприниматься меры антимонопольного реагирования», - подчеркнул представитель комитета.